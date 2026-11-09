Sensação do AC Milan, Alphadjo Cisse está pronto para brilhar pela Itália após início fulminante com oito gols

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A jovem promessa do AC Milan Alphadjo Cisse expressou imenso orgulho após um período de afirmação que lhe rendeu uma convocação surpreendente para a seleção italiana. O meio-campista, que marcou na recente vitória do Milan sobre o Genoa, quer repetir seu bom desempenho pelo clube na seleção, sob o comando de Roberto Mancini.

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Jovem promessa celebra reconhecimento internacional

Cisse vem se firmando rapidamente como um dos jovens talentos mais empolgantes da Serie A, e suas atuações de destaque pelo Milan chamaram a atenção da seleção italiana. A chance de vestir a emblemática camisa da Itália representa um marco na carreira da promessa do San Siro, que está ansiosa para repetir na seleção o futebol decisivo que vem apresentando pelo clube, sob o comando de Mancini.

Ao falar sobre a possibilidade de estrear pela seleção, Cisse não escondeu a vontade de aproveitar a oportunidade e impressionar quem comanda a equipe. “Tenho muita vontade. Quero mostrar minhas qualidades. Espero ter a oportunidade, e estar lá é motivo de muito orgulho”, disse a promessa do Milan ao SportMediaset.

De Rossi elogia promessa do Milan

A convocação de Cisse recebeu elogios de figuras de destaque do futebol italiano, entre elas Daniele De Rossi, ídolo da Roma. O ex-meio-campista sugeriu que Mancini demonstrou grande visão ao escolher o jogador do Milan, observando que um talento desse nível é perceptível mesmo quando outras pessoas não o enxergam. Os elogios de um campeão da Copa do Mundo claramente marcaram Cisse enquanto ele se prepara para o próximo capítulo da carreira.

“Certamente agradeço ao treinador; ele foi um grande jogador pela Roma e pela seleção”, afirmou Cisse ao saber dos comentários de apoio de De Rossi. Apesar da crescente expectativa em torno de suas atuações, o jogador mantém os pés no chão. Ele garantiu que não se deixa levar pelas expectativas externas: “Não espero nada. Tento dar o meu melhor e vamos torcer para que dê certo também na seleção.”

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Reflexão sobre a impressionante ascensão na Serie A

A mais recente revelação do Milan viu seu prestígio disparar após mais uma atuação decisiva.Depois de marcar um gol importante contra o Genoa no Stadio Luigi Ferraris, Cisse chegou à marca de oito gols na temporada. Apesar da experiência relativamente pequena no mais alto nível, os números do jovem meio-campista o transformaram em uma das revelações mais empolgantes da Serie A em uma temporada de ascensão meteórica.

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Ao falar sobre sua rápida ascensão e os números impressionantes que alcançou nesta temporada, Cisse mostrou humildade, mas também confiança em sua capacidade. “Não sei se sou uma surpresa, mas certamente posso dizer que não esperava esses números. Estou convencido das minhas qualidades e de que posso fazer ainda melhor”, admitiu Cisse

Em busca de títulos com o Milan

Para um clube com a história do Milan, o objetivo é sempre terminar a temporada com troféus. Cisse sabe bem o peso das expectativas de jogar no San Siro e afirma que o elenco está focado em disputar todos os títulos possíveis. Seja na briga pelo Scudetto ou nas competições eliminatórias, o meio-campista acredita que a equipe nunca deve se contentar com o segundo lugar nem almejar nada menos que a vitória.

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“Acho que isso é normal. No Milan, você sempre tem que buscar vencer todas as competições. Acho que não há dúvidas quanto a isso”, afirmou Cisse.