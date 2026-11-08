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Rodrigo Mora RomaGetty Images
Donny Afroni
Traduzido por

Sensação da Roma, Rodrigo Mora fala sobre a primeira convocação de Portugal sem Cristiano Ronaldo após incrível sequência de gols

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Rodrigo Mora vive uma ascensão espetacular na Roma e consolidou seu lugar entre os titulares com uma sequência de gols marcada pela precisão nas finalizações, que lhe rendeu reconhecimento internacional. O jovem atacante agora deve se juntar à seleção portuguesa para seus primeiros jogos desde a saída de uma figura lendária.

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A vida após Cristiano Ronaldo

Uma nova era começou para a seleção brasileira, e Mora está no centro dela. Após a decisão de Ronaldo de deixar a seleção, o meia-atacante da Roma foi apontado como uma das peças-chave para liderar o ataque. A transição ocorre em um momento decisivo: a seleção anunciou sua primeira convocação desde que o veterano atacante encerrou sua trajetória, após uma suposta divergência com a comissão técnica.

“Estou orgulhoso, é um prazer jogar pela seleção. Ronaldo não estará lá, mas é meu ídolo; aprendi muito com ele quando dividimos o vestiário”, disse Mora à Sky Sport Italia ao ser perguntado sobre a lacuna deixada pelo ex-jogador do Real Madrid, segundo citação do Forza Roma.

Boa fase continua no Olímpico

Mora vive atualmente a fase mais produtiva da carreira, com gols em três partidas consecutivas da liga pela Roma. Sua contribuição mais recente foi decisiva em uma vitória difícil contra o Sassuolo e consolidou ainda mais seu lugar entre os titulares. O jovem fez questão de dar crédito aos companheiros pela recente sequência de gols.

“Um ótimo passe de Malen. Tentei e hoje tive a sorte de marcar mais um gol importante, e a Roma continua vencendo”, disse o atacante. Mora também falou sobre o aumento de sua participação na equipe em comparação com as primeiras semanas da temporada e mostrou maturidade ao tratar do rodízio no futebol profissional. “O futebol é uma loucura, às vezes você joga e às vezes não, mas precisa estar pronto”, acrescentou.

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Entrosamento com Soulé e Dybala

Parte do sucesso de Mora na capital se deve à crescente sintonia com os também atacantes Matias Soule e Paulo Dybala. O trio rapidamente se tornou um dos mais empolgantes da Serie A na criação de jogadas. Mora admitiu que ainda está aprendendo a melhor forma de complementar o jogo dos companheiros, mas sente que o entendimento em campo melhora a cada partida. “Jogar com Mati é lindo, tudo fica mais fácil. Além disso, é fantástico, ele me ajudou muito. Paulo... dispensa adjetivos, é muito bom: fico feliz por jogar com eles”, afirmou Mora.

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Ele atribuiu parte de seu desenvolvimento à exigência do trabalho de Gasperini, especialmente à sua evolução na fase defensiva, que considera decisiva para receber a convocação mais recente. “O treinador é muito exigente, inclusive na defesa. Estou melhorando em tudo, todos os dias. Esse trabalho foi fundamental para a convocação: é um grande momento para mim e para minha família”, declarou.

Reflexão sobre uma ascensão rápida

Ao olhar para sua trajetória, Mora parece até surpreso com a rapidez com que se adaptou às exigências da primeira divisão italiana. Depois de sair do Porto, ele continua profundamente grato ao ex-clube por ter lhe dado a base para a carreira. Observou que, embora o futebol sempre tenha altos e baixos, manter o equilíbrio e seguir as orientações do treinador tem sido fundamental para sua regularidade.

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“Não é fácil... Olhando para trás, estou na minha terceira carreira profissional: não esperava uma ascensão tão rápida. Sou grato ao Porto; devo tudo a eles. Para o meu eu mais jovem, eu diria que ele está fazendo um bom trabalho; sou grato pelo homem que sou hoje”, refletiu.