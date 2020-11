Sensação, Cuiabá é esperança para Arena Pantanal se livrar de rótulo de 'elefante branco'

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Botafogo, equipe briga por vaga na Série A de 2021

Quando Ricardo Marques Ribeiro apitou pela última vez nesta terça-feira (3), na Arena Pantanal, o Cuiabá Esporte Clube fez história. Fundado em 2001, o time do Mato Grosso eliminou o Botafogo e se tornou o primeiro do estado a alcançar as quartas de final da Copa do nos mais de 30 anos em que a competição vem sendo disputada.

Com o empate em 0 a 0 e a vitória por 1 a 0 no Rio de Janeiro, a equipe do centro-oeste segurou a pressão dos cariocas e agora espera o sorteio, nesta próxima sexta-feira (6), para saber qual time irá enfrentar nas quartas de final.

Estamos nas quartas, gurizada! A legenda da fotona deixamos para vocês!



Avante, Dourado! pic.twitter.com/Uanqtp1Eep — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) November 4, 2020

Atualmente segundo colocado na Série B, com 36 pontos em 19 rodadas, o Cuiabá encerrou o primeiro turno com seis pontos de vantagem para a , quinto lugar e primeiro time fora da zona de classificação para a Série A 2021.

Assim, é bem possível que tenhamos, nos próximos meses, outros gigantes do futebol brasileiro viajando ao Mato Grosso para jogar na Arena Pantanal, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014 que ficou conhecido como "elefante branco" - arenas abandonadas que não seriam utilizadas no mais alto nível do esporte no país.

Ainda que seja improvável que o pequeno Cuiabá consiga encher a Arena Pantanal, estádio com capacidade para mais de 44 mil torcedores, já dá mostras de que pode utilizá-lo na elite do Brasileirão. Nesta temporada, por exemplo, a equipe não perdeu jogando em casa.

Na do ano passado, antes da paralisação e da proibição de público nos estádios, a equipe matogrossense teve a oitava maior média de público da competição. Foram quase quatro mil torcedores pagantes por jogo, ficando à frente de clubes tradicionais como Ponte Preta, , e , atualmente na Série A. Na final da Copa Verde, então, diante do , o time conseguiu levar mais de 11 mil pessoas para a Arena Pantanal. Já na decisão da , em 2018, foram 29 mil pagantes para tentar empurrar o Dourado.

Com o Cuiabá alçando voos maiores em 2020, brigando por vaga na Série A e estando nas quartas de final da Copa de Brasil, é de se pensar que o time possa aumentar sua média de público para os próximos anos e fazer valer a força de seus domínios. As primeiras indicações já são positivas.