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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Senhores do mundo! A dica do ex-técnico da China para salvar Mbappé da crise do "ditador"

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Direto de sua experiência na China, José Antonio Camacho fez um alerta duro a Kylian Mbappé e ao Real Madrid, após a eclosão da crise provocada pelo comentário irônico do astro francês sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-tung: "Isso é impossível lá".

O veterano treinador espanhol, que comandou a seleção chinesa entre os anos de 2011 e 2013, revelou os bastidores de como lidou com as autoridades chinesas durante sua participação no famoso programa "El Partidazo de Cope", da rádio Cope, analisando a crescente polêmica entre Pequim e o astro do Real Madrid e da LaLiga.

Camacho, natural de Múrcia e que já dirigiu o Real Madrid e a seleção espanhola, esclareceu que, apesar de não ter recebido uma lista oficial de temas proibidos, realizava reuniões periódicas com autoridades de alto escalão, à frente delas o ministro do Esporte da China, para que lhe explicassem com clareza a filosofia do país.

Camacho disse, em declarações impactantes: "Eles sempre te dizem que você tem que se adaptar às regras deles, ao modo de trabalhar deles e a tudo o que fazem. Eles acreditam que são os donos do mundo em tudo, e isso não é algo fácil".

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E acrescentou: "Logicamente, eu costumava dizer a eles que sim, que estava tentando me adaptar, mas eles também precisam entender que a seleção chinesa não joga contra outros jogadores chineses, e sim contra outras seleções. Portanto, são eles que precisam se adaptar um pouco. Eles não entendem completamente essas coisas".

O conselho dos advogados e o rompimento das relações

Camacho não se limitou à análise, mas ofereceu um conselho prático e direto ao Real Madrid e a Mbappé para administrar a crise, pedindo a eles que recorressem imediatamente a advogados competentes, e afirmando que o lado chinês não hesita em elevar o tom.

E prosseguiu: "Eles rompem as relações imediatamente, e você terá que lidar com a Fifa, a Uefa ou qualquer outra entidade envolvida. Quando eu era treinador lá, eles investiram de forma imensa no futebol, queriam que as coisas andassem com enorme rapidez. E quando se cansam, abandonam tudo".

As declarações de Camacho surgem num momento em que a polêmica persiste, depois que Mbappé provocou a ira de Pequim ao descrever Mao Tsé-tung como "ditador" em um comentário a uma publicação irônica, o que levou o astro francês a apresentar um pedido de desculpas oficial no qual disse: "Meu comentário foi lamentável, e agora percebo que ofendeu muitas pessoas", em uma tentativa de conter uma crise que ameaça os enormes interesses comerciais da LaLiga e do Real Madrid no mercado asiático.

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