Senegal x Egito: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonto Mineiro

Senegal e Egito se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Olembé, às 16h (de Brasília), pela final da Copa Africana de Nações. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta. Você pode acompanhar o duelo em tempo real na GOAL, clicando AQUI!

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Senegal x Egito DATA Domingo, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Olembé - Iaundé, Camarões HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, é o canal que vai transmitir a final deste domingo (6), no Estádio Olembe.

MAIS INFORMAÇÕES

A final da Copa Africana de Nações de 2022 será disputada neste domingo (5), entre Senegal e Egito.

O Senegal chega após ter encerrado a primeira fase na liderança do grupo B com dois empates e uma vitória. Cabo Verde, Guiné e Burkina Faso foram as vítimas na fase final.

Já o Egito encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo D, antes de deixar para trás a Costa do Marfim, Marrocos e Camarões no mata-mata.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Senegal é favorito contra o Egito nas odds da Bet365 (veja as melhores opções aqui). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,10 no triunfo do Senegal, $ 2,90 no empate e $ 4,33 caso o Egito vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 3,10 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,36 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar quem vai balançar as redes na decisão. Neste caso, paga-se $ 4,50 quem apostar que Sadio Mane fará o primeiro gol e $ 2,50 a qualquer momento.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SENEGAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Senegal 3 x 1 Guiné Copa das Nações Africanas 30 de janeiro de 2022 Burkina Faso 1 x 3 Senegal Copa Africana de Nações 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Egito x Senegal Eliminatórias 23 de março de 2022 A definir Senegal x Egito Eliminatórias 29 de março de 2022 A definir

EGITO

JOGO CAMPEONATO DATA Egito 2 x 1 Marrocos Copa das Nações Africanas 30 de janeiro de 2022 Camarões 0 (1) x (3) 0 Egito Copa das Nações Africanas 3 de fevereiro de 2022

Próximas partidas