Senegal x Egito: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias africanas 2022

Senegal e Egito se enfrentam na tarde desta terça-feira (29), em Dakar, às 14h (de Brasília), pelo jogo de volta da fase final das Eliminatórias africanas 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Senegal x Egito DATA Terça-feira, 29 de março de 2022 LOCAL Stade De Abdoulaye Wade, Dakar - SEN HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta terça-feira (29), no estádio De Abdoulaye Wade.

MAIS INFORMAÇÕES

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Egito entra em campo na tarde desta terça-feira com a vantagem do empate.

Já Senegal precisa de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com a classificação.

Vale lembrar que há a regra do gol qualificado nas Eliminatórias. Ou seja, caso o Egito faça um gol, os senegaleses precisarão de três.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

EGITO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Egito 1 x 0 Senegal Eliminatórias 25 de março de 2022 Senegal 0 (4) x (2) 0 Egito Copa Africana de Nações 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

SENEGAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Egito 1 x 0 Senegal Eliminatórias 25 de março de 2022 Senegal 0 (4) x (2) 0 Egito Copa Africana de Nações 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas