Senegal x Egito: escalação, desfalques e mais do jogo pelas Eliminatórias africanas 2022

Senegal e Egito entram em campo na tarde desta terça-feira (29), em Dakar, às 14h (de Brasília), pelo jogo de volta da fase final das Eliminatórias africanas.

Após vencer primeiro duelo por 1 a 0, os egípcios têm a vantagem do empate.

Já os senegaleses precisam de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com a classificação.

Vale lembrar que há a regra do gol qualificado nas Eliminatórias. Ou seja, caso o Egito faça um gol, Senegal precisará de três.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Senegal sofreu uma baixa importante para o duelo desta terça-feira: Diallo se lesionou no primeiro jogo e é baixa, assim como Dieng e Gomis, que já estavam no departamento médico.

Desta forma, Cisse deve surgir entre os titulares ao lado de Koulibaly na defesa.

Já o Egito segue sem poder contar com Hegazi, Tawfik, Sobhi e Hany, lesionados.

Além disso, Abdelmonem, com problema físico, é dúvida.

Possível escalação do Senegal: Mendy; Sarr, Koulibaly, Cisse, Ciss; Kouyate, Mendy, I Gueye; Mane, Diedhiou, Sarr.

Possível escalação do Egito: El-Shennawy; Gaber, Ibrahim, Hamdi, Fatouh; H Fathi, Al-Sulya, Elneny; Salah, Mohamed, Trezeguet.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Senegal é favorito contra o Egito odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,90 no triunfo dos senegaleses, $ 3 no empate e $ 4,20 caso os egípcios vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 3,40 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,33 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 5.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

EGITO

Hegazi, Sobhi, Hany e Tawfik: lesionados.

SENEGAL

Dieng, Gomis e Diallo: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Senegal e Egito desta terça-feira (29) será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet.