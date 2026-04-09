Senegal goleia o Marrocos por 4 a 0 e conquista o título do Campeonato Africano Escolar

A seleção senegalesa sub-15 conquistou uma vitória esmagadora sobre a sua homóloga marroquina por 4 a 0, no confronto que as opôs no âmbito do Campeonato Africano Escolar, realizado no Zimbábue. Os “Leões da Teranga” conseguiram impor seu domínio absoluto sobre o jogo desde os primeiros minutos, garantindo assim sua vaga na final com mérito e justiça.

A seleção senegalesa entrou em campo com grande vigor e não precisou de tempo para sentir o ritmo do jogo, lançando ataques consecutivos que confundiram os planos da seleção marroquina. A pressão senegalesa resultou na marcação de três gols de uma só vez no primeiro tempo, em meio à total incapacidade dos jogadores marroquinos de acompanhar a velocidade e a força física que caracterizavam o adversário, o que fez com que o placar apontasse para uma vantagem confortável da equipe da África Ocidental antes do intervalo.

Com o domínio em campo se mantendo, a onda senegalesa não parou nos três gols; a equipe conseguiu marcar o quarto aos 28 minutos, acabando de vez com qualquer esperança do Marrocos de se recuperar antes do fim do primeiro tempo. Apesar das tentativas dos “Filhotes do Atlas” de se reorganizarem no segundo tempo, a organização defensiva e o domínio do meio-campo por parte do Senegal impediram que o adversário chegasse ao gol, encerrando a partida com uma vitória histórica por 4 a 0.

Após essa ampla vitória sobre o Marrocos, o Senegal marcou encontro na final com a seleção de Uganda, que se classificou com dificuldade após superar o Benin nos pênaltis por 4 a 3, após o empate no tempo regulamentar. A partida final do torneio foi intensa e emocionante, marcada por um estilo tático e cautela defensiva de ambos os lados, o que levou ao empate sem gols no tempo regulamentar, diante de uma torcida impressionante no Zimbábue.

Nos pênaltis, a sorte sorriu para a seleção senegalesa, cujos jogadores demonstraram grande tranquilidade na execução, conquistando o título com uma vitória por 5 a 4. Com essa conquista, o Senegal recuperou seu prestígio nos torneios escolares sub-15, conquistando a cobiçada taça africana depois de ter estado muito perto de alcançá-la na edição anterior, confirmando assim sua liderança atual no futebol africano em todas as categorias de idade.

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