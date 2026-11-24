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A tensão entre Senegal e Marrocos aumentou poucas horas antes de a Corte Arbitral do Esporte dar seu veredicto final sobre a decisão da Copa Africana de Nações de 2025. O Marrocos denunciou um suposto telefonema envolvendo Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol, provocando uma veemente negativa dos Leões de Teranga.

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Tensão aumenta antes da decisão final sobre a Copa Africana

Uma acirrada disputa fora de campo surgiu entre Senegal e Marrocos poucas horas antes de o CAS dar seu veredicto final sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 . A controvérsia gira em torno de um suposto telefonema envolvendo Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol, e um integrante do painel responsável pelo julgamento.

O Marrocos denunciou formalmente o suposto contato ao CAS antes da decisão definitiva. A reclamação diz respeito a uma aparente conversa telefônica entre Fall e um dos três árbitros designados para julgar o caso. Com a decisão final iminente, a nova acusação aumentou a hostilidade em uma disputa judicial pelo título continental que já era tensa.

Senegal rejeita acusações e fala em "fake news"

O Senegal rejeitou prontamente as alegações do Marrocos, classificando-as como "fake news" às vésperas da decisão. Representantes dos Leões de Teranga agiram rapidamente para contestar a denúncia.

Segundo a RMC Sport, a delegação senegalesa negou categoricamente qualquer contato entre Fall e a pessoa especialista em direito da Alemanha escolhida pelo CAS para integrar o painel de três árbitros. A delegação afirma que a conversa nunca aconteceu. A resposta enfática evidencia a profunda desconfiança entre os dois lados enquanto aguardam a decisão final do tribunal sobre o troféu em disputa.

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Final contestada segue no centro da disputa

A batalha judicial teve origem no desfecho dramático da final da Copa Africana de Nações de 2025. O Senegal venceu a partida em campo por 1 a 0 após a prorrogação.

No entanto, o título foi posteriormente concedido ao Marrocos após uma decisão administrativa, transformando um triunfo esportivo em uma complexa disputa judicial. O recurso do Senegal levou o caso ao CAS na tentativa de recuperar o título conquistado em campo. A reversão administrativa criou uma intensa rivalidade fora das quatro linhas e abriu caminho para a atual troca de acusações sobre a integridade do processo.

Decisão definitiva se aproxima em clima de tensão

Os dois países aguardam com apreensão, a poucas horas de o CAS anunciar sua decisão final. O veredicto do tribunal encerrará de vez a longa disputa pelo título do torneio de 2025. Resta saber se a denúncia mais recente terá algum impacto no processo, embora o clima em torno do caso tenha ficado muito mais tenso.