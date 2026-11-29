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O meio-campista Davide Frattesi interrompeu sua entrevista após a vitória do Lazio por 2 a 1 sobre o Torino, no sábado, para atualizar seu meme viral do "Safety Dog" no Instagram. Com o time na liderança, com 35 pontos após 13 rodadas, ele brincou que os torcedores lotariam sua caixa de mensagens se demorasse a atualizar a contagem regressiva.

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Frattesi interrompe entrevista ao vivo para atualizar meme viral

O meio-campista do Lazio Davide Frattesi adiou sua entrevista após o jogo à DAZN Italia depois da vitória por 2 a 1 sobre o Torino, fora de casa, pela Serie A, no sábado, para atualizar ao vivo uma brincadeira recorrente com os torcedores nas redes sociais.

Antes de responder às perguntas na área de imprensa do Estádio Olímpico Grande Torino, o jogador da seleção italiana mexeu no celular e mostrou a tela às câmeras de TV para confirmar que havia publicado a edição mais recente de seu meme do "Safety Dog" nos Stories do Instagram.

"Eu tinha que fazer isso, senão todos vão me mandar mensagem!"

O meme mostra um cachorro tranquilo esperando pacientemente pelo momento certo, ao lado de Frattesi imitando exatamente a mesma expressão serena, enquanto o Lazio reduz a distância até a marca tradicional de 40 pontos necessária para garantir a permanência na Serie A.

"Eu tinha que fazer isso, senão todos vão me mandar mensagem!", disse Frattesi, rindo. "Não esperávamos mesmo estar a cinco pontos em novembro. Esta temporada está superando até as expectativas mais otimistas, especialmente quando pensamos no jogo contra o Mantova. Nós nos recuperamos, e essas vitórias estão nos dando mais entusiasmo. Por isso, não queremos parar agora."

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Do revés na Copa da Itália em agosto ao topo da Serie A

Frattesi publicou o meme pela primeira vez com a marca de "-21", após a vitória do Lazio por 3 a 0 sobre a Juventus, fora de casa. O triunfo de sábado reduziu a contagem para "-5", depois de 11 vitórias e dois empates em 13 jogos pelo campeonato.

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A contagem bem-humorada rumo à permanência tem um significado especial em Roma: após a decepcionante derrota na primeira fase da Copa da Itália para o Mantova, da Serie B, em agosto, os torcedores temiam inicialmente uma luta contra o rebaixamento, não uma disputa pelo título.

Dinamarqueses decisivos garantem mais uma vitória para o Lazio em ascensão

No Estádio Olímpico Grande Torino, o goleiro Christos Mandas fez defesas importantes antes de o Lazio marcar duas vezes perto do intervalo, com uma cabeçada de Oliver Provstgaard após escanteio e uma finalização de Gustav Isaksen.

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