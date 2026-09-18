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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traduzido por

"Senão, no fim, ainda vou ser massacrado": Michael Olise, do Bayern de Munique, aparentemente se sente abandonado pelos árbitros

Bundesliga
Bayern de Munique
M. Olise

Michael Olise, do Bayern de Munique, aparentemente se sente prejudicado pelos árbitros alemães. Na opinião dele, ele é pouco protegido pela arbitragem.

De acordo com uma reportagem do jornal esportivo francês L'Equipe, Olise sente que seus adversários têm defendido contra ele de forma parcialmente agressiva demais ao longo da temporada até aqui e que os árbitros não estariam agindo com a devida consistência contra isso.

A reportagem é sustentada por cenas do 0 a 0 contra o Schalke 04. Como registraram as câmeras de TV, o francês discutiu com o árbitro Robert Schröder depois de um duelo com nada menos que três jogadores dos Königsblauen. Olise reclamou de forma tão veemente que Harry Kane chegou a intervir e puxou o companheiro para longe, a fim de evitar um possível cartão amarelo por reclamação.

Nessa breve troca de palavras, Olise teria apelado a Schröder para que fizesse algo contra a postura dura do Schalke. "O senhor precisa ser mais rigoroso, senão no fim das contas eu ainda vou ser massacrado. O senhor não pode simplesmente ficar aí parado e não fazer nada contra o comportamento dos defensores deles. O senhor não pode deixar tudo passar, isso não dá", teria cobrado o jogador de 24 anos. Segundo a L'Equipe, Olise já se sentiu abandonado pelos árbitros em diversas ocasiões no passado recente e, por isso, não buscou um contato direto apenas em Schalke.

Reação incomum: por que Michael Olise é chamado de "Mr. Nonchalant"?

Uma reação desse tipo é, de todo modo, incomum em Olise. O talentoso jogador de ataque tem uma postura notavelmente reservada fora dos gramados, o que lhe rendeu o apelido de "Mr. Nonchalant". Um termo que descreve um homem extremamente despreocupado e, ao mesmo tempo, muitas vezes totalmente sem emoção.

Olise faz jus à sua reputação especialmente nas entrevistas. Como aconteceu recentemente após a vitória por 5 a 0 sobre o Bodö/Glimt na Champions League, quando levou o repórter da DAZN Jochen Strutzky ao limite do desespero. Olise respondeu a cada pergunta de seu interlocutor de maneira extremamente lacônica e sem dizer praticamente nada.

As reações à entrevista de total desinteresse foram mistas na sequência, mas, em grande parte, Olise recebeu apoio por sua nova aparição de poucas palavras. O técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl chegaram até mesmo a defendê-lo depois disso.

imago-sport-1082422111.jpgIMAGO

Como Eberl e Kompany reagiram à entrevista de total desinteresse de Olise?

"Michael Olise é alguém que quer jogar futebol. E todo o resto ao redor o deixa mais indiferente. Já vimos isso em sua apresentação há dois anos. Nem todo mundo é igual", disse Eberl. Ainda assim, ele também ressaltou: "Se dermos uma olhada nas redes sociais, ele é celebrado. Porque as pessoas simplesmente dizem: esse é um jogador de futebol, ele deve jogar futebol, ele deve se divertir. E as crianças se identificam mais com isso do que talvez nós. Para nós, o mais importante é que ele mostre o que pode fazer em campo. E ele faz isso de forma brilhante."

Kompany, por sua vez, destacou: "Posso fazer uma pergunta ao jornalista que fez a pergunta? O senhor não está satisfeito por isso ter viralizado agora? Se ele respondesse a todas as perguntas como eu faço, nada viralizaria." Além disso, ele ressaltou que Olise sempre se comporta de maneira profissional fora de campo: "Os patrocinadores simplesmente querem que falem dele. E quando Michael está lá, fala-se dos patrocinadores. Onde precisamos ser honestos: o jeito do Michael não tem valor ruim para nenhum patrocinador e para nenhum jornalista. De forma alguma. E todo mundo aproveita isso. Não deveríamos misturar demais as coisas."

Na sexta-feira, Olise e o Bayern terão pela frente o Union Berlin, antes da pausa XXL para jogos de seleções. O árbitro será Benjamin Brand.

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