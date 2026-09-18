De acordo com uma reportagem do jornal esportivo francês L'Equipe, Olise sente que seus adversários têm defendido contra ele de forma parcialmente agressiva demais ao longo da temporada até aqui e que os árbitros não estariam agindo com a devida consistência contra isso.

A reportagem é sustentada por cenas do 0 a 0 contra o Schalke 04. Como registraram as câmeras de TV, o francês discutiu com o árbitro Robert Schröder depois de um duelo com nada menos que três jogadores dos Königsblauen. Olise reclamou de forma tão veemente que Harry Kane chegou a intervir e puxou o companheiro para longe, a fim de evitar um possível cartão amarelo por reclamação.

Nessa breve troca de palavras, Olise teria apelado a Schröder para que fizesse algo contra a postura dura do Schalke. "O senhor precisa ser mais rigoroso, senão no fim das contas eu ainda vou ser massacrado. O senhor não pode simplesmente ficar aí parado e não fazer nada contra o comportamento dos defensores deles. O senhor não pode deixar tudo passar, isso não dá", teria cobrado o jogador de 24 anos. Segundo a L'Equipe, Olise já se sentiu abandonado pelos árbitros em diversas ocasiões no passado recente e, por isso, não buscou um contato direto apenas em Schalke.

Reação incomum: por que Michael Olise é chamado de "Mr. Nonchalant"?

Uma reação desse tipo é, de todo modo, incomum em Olise. O talentoso jogador de ataque tem uma postura notavelmente reservada fora dos gramados, o que lhe rendeu o apelido de "Mr. Nonchalant". Um termo que descreve um homem extremamente despreocupado e, ao mesmo tempo, muitas vezes totalmente sem emoção.

Olise faz jus à sua reputação especialmente nas entrevistas. Como aconteceu recentemente após a vitória por 5 a 0 sobre o Bodö/Glimt na Champions League, quando levou o repórter da DAZN Jochen Strutzky ao limite do desespero. Olise respondeu a cada pergunta de seu interlocutor de maneira extremamente lacônica e sem dizer praticamente nada.

As reações à entrevista de total desinteresse foram mistas na sequência, mas, em grande parte, Olise recebeu apoio por sua nova aparição de poucas palavras. O técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl chegaram até mesmo a defendê-lo depois disso.

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Como Eberl e Kompany reagiram à entrevista de total desinteresse de Olise?

"Michael Olise é alguém que quer jogar futebol. E todo o resto ao redor o deixa mais indiferente. Já vimos isso em sua apresentação há dois anos. Nem todo mundo é igual", disse Eberl. Ainda assim, ele também ressaltou: "Se dermos uma olhada nas redes sociais, ele é celebrado. Porque as pessoas simplesmente dizem: esse é um jogador de futebol, ele deve jogar futebol, ele deve se divertir. E as crianças se identificam mais com isso do que talvez nós. Para nós, o mais importante é que ele mostre o que pode fazer em campo. E ele faz isso de forma brilhante."

Kompany, por sua vez, destacou: "Posso fazer uma pergunta ao jornalista que fez a pergunta? O senhor não está satisfeito por isso ter viralizado agora? Se ele respondesse a todas as perguntas como eu faço, nada viralizaria." Além disso, ele ressaltou que Olise sempre se comporta de maneira profissional fora de campo: "Os patrocinadores simplesmente querem que falem dele. E quando Michael está lá, fala-se dos patrocinadores. Onde precisamos ser honestos: o jeito do Michael não tem valor ruim para nenhum patrocinador e para nenhum jornalista. De forma alguma. E todo mundo aproveita isso. Não deveríamos misturar demais as coisas."

Na sexta-feira, Olise e o Bayern terão pela frente o Union Berlin, antes da pausa XXL para jogos de seleções. O árbitro será Benjamin Brand.