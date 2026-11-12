“Sempre será uma lenda”: Harry Maguire quebra o silêncio sobre a demissão de Michael Carrick do Manchester United com mensagem de oito palavras

Compartilhar Siga GOAL no Google

Harry Maguire disse a Michael Carrick que ele “sempre será uma lenda” após o Manchester United demitir seu treinador na manhã de quinta-feira. O United ocupa a 18ª posição na Premier League, com apenas oito pontos nas primeiras 10 partidas, seu pior início de campanha nacional em 40 anos. Mauricio Pochettino agora deve assumir o comando da equipe em Old Trafford.

Publicidade

Maguire manda mensagem a Carrick após demissão

Carrick foi demitido após uma sequência de resultados ruins, poucos meses depois de assinar, no verão, um contrato de dois anos. O Manchester Evening News informa que vários jogadores do elenco principal enviaram mensagens de apoio ao ex-treinador, entre eles Maguire.

No Instagram, o zagueiro publicou uma foto ao lado de Carrick e escreveu: “Você sempre será uma lenda. Respeito. Obrigado.” O jogador de 33 anos era peça importante nos planos de Carrick e participou dos dez jogos do United na Premier League nesta temporada.

Pior início em 40 anos custa o emprego a Carrick

Maguire e seus companheiros não conseguiram melhorar o desempenho, e a direção do clube decidiu que era hora de mudar. O United anunciou a decisão em um comunicado na manhã de quinta-feira: “O Manchester United confirma que Michael Carrick deixou o cargo de técnico da equipe principal masculina.”

O comunicado acrescentou: “Michael voltou ao clube em janeiro e levou a equipe ao terceiro lugar da Premier League ao vencer 12 dos 17 jogos restantes da temporada 2025/26, somando o maior número de pontos da liga naquele período.”

Publicidade Publicidade

United exalta Carrick como lenda do clube

As palavras de Maguire refletiram a homenagem feita pelo próprio clube. O comunicado prosseguiu: “Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão, extremamente difícil, de que uma mudança é necessária para alcançarmos nossos objetivos. Michael é, e sempre será, uma lenda do Manchester United.”

Tópicos relacionados

O texto continuou: “Assim como fez como jogador, ele demonstrou os mais altos padrões de dedicação e profissionalismo durante todo o período desde seu retorno ao clube. Sua liderança e suas conquistas na temporada passada serão sempre lembradas com carinho. O clube pretende nomear um sucessor definitivo o mais rápido possível.”

Pochettino deve substituir Carrick

Pochettino deve substituir Carrick. Segundo informações, o United chegou a um acordo de princípio, embora nada tenha sido confirmado ainda. O clube terá de pagar £ 7,4 milhões para liberá-lo de seu contrato com os Estados Unidos, válido até 2030.

Publicidade

A expectativa é que ele permaneça no cargo para os jogos das quartas de final da CONCACAF contra o Haiti, em Miami no sábado e em Cincinnati na quarta-feira, antes de viajar para a região metropolitana de Manchester.