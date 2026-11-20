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Harry Kane, do Bayern de Munique, vê muitas semelhanças entre seu jogo e o de Karim Benzema, lenda do Real Madrid, e elogia as habilidades do vencedor da Bola de Ouro de 2022.

"Karim é um jogador incrível. Sempre fui um grande admirador dele", revelou Kane em entrevista ao Foot Mercato. Segundo Kane, o centroavante, hoje com 38 anos, tem "a capacidade de recuar até o meio-campo e atuar quase como um camisa 10, ditando o jogo, mas, ao mesmo tempo, encontrando o momento ideal para entrar na área".

Kane vê muito de si no estilo de jogo do francês. Afinal, ele também é conhecido por participar ativamente das trocas de passes e, para isso, recuar com frequência. "Fisicamente, temos características um pouco diferentes. Mas, quando se trata de inteligência de jogo, da capacidade de encontrar os espaços certos e da vontade de ajudar nossos companheiros, vejo claramente muitas semelhanças no nosso jogo", explicou o artilheiro do Bayern.

Getty Images

Ele e Benzema "mostramos que não é preciso estar o tempo todo na área para fazer gols", acrescentou Kane. A temporada passada, em que marcou incríveis 61 gols em 51 partidas pelo Bayern, considerando todas as competições, seria "o melhor exemplo" disso.

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Karim Benzema marcou mais de 350 gols pelo Real Madrid

Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022 , marcou 354 gols em 648 jogos oficiais pelo Real Madrid entre 2009 e 2023 e conquistou, entre outros títulos, cinco vezes a Liga dos Campeões com os espanhóis. Após sua passagem pelo Bernabéu, o ex-jogador da seleção francesa se transferiu para a Arábia Saudita, onde atuou primeiro pelo Al-Ittihad por dois anos e meio, antes de seguir para o Al-Hilal no início de 2026. Ele ficou lá por meio ano e está sem clube desde o fim de agosto . Ainda não se sabe onde dará sequência à carreira.

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Kane igualou Benzema no quesito Bola de Ouro em 2026: no fim de outubro, o jogador de 33 anos recebeu o prêmio de melhor do mundo . "É claro que eu adoraria ganhar outra Bola de Ouro", disse Kane, mas ressaltou: "Há muitos outros grandes jogadores que também têm chances."

Entre os favoritos nos próximos anos pode estar Michael Olise, seu companheiro de Bayern, que terminou a votação deste ano em nono lugar. "Michael é um jogador fantástico", elogiou Kane. "Vemos todos os dias nos treinos as qualidades que ele tem e do que é capaz em campo." Olise tem "sem dúvida o talento necessário para trazer outra Bola de Ouro para Munique. Isso é certo", afirmou Kane.

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Harry Kane e o Bayern de Munique: Liga dos Campeões é um "grande objetivo"

O inglês, que soma dez gols e dez assistências em 15 partidas nesta temporada, busca, além de voltar a conquistar os títulos nacionais do campeonato e da copa, mais um triunfo especial: "A Liga dos Campeões é um grande objetivo para mim e para a equipe", destacou Kane.

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Segundo o atacante, o Bayern começou a temporada com a mentalidade de que este também "tem de ser o nosso ano" no cenário internacional. "Precisamos encontrar aqueles pequenos pontos percentuais decisivos para avançar de fase e fazer de tudo para ganhar a Liga dos Campeões. Esse é o nosso principal objetivo."

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Na temporada passada, Kane e seus companheiros foram eliminados em uma semifinal dramática pelo Paris Saint-Germain, que viria a conquistar a Liga dos Campeões . Na atual temporada, o Bayern ocupa a 13ª posição na fase de liga, com oito pontos nas quatro primeiras partidas. Para avançar diretamente às oitavas de final, a equipe do técnico Vincent Kompany precisa terminar entre os oito primeiros.

Para isso, uma vitória fora de casa contra o OSC Lille na próxima quarta-feira seria extremamente importante. Antes, porém, o Bayern ainda tem um compromisso pela Bundesliga. Na noite de sexta-feira, o 1. FC Köln visita a Allianz Arena na abertura da 10ª rodada .