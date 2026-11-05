“Sempre em nossa memória”: futebol espanhol se une em homenagem emocionante a Jesus de Miguel, jogador do Tenerife falecido

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O futebol espanhol se prepara para prestar uma comovente homenagem coletiva a Jesus de Miguel após a trágica morte do atacante do Tenerife no início desta semana. Em uma rara demonstração de união total, todas as partidas profissionais do país terão cerimônias específicas para garantir que o jogador permaneça no centro das atenções do futebol.

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Homenagens a De Miguel em toda a Espanha

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), La Liga e Liga F anunciaram em conjunto uma série abrangente de homenagens a De Miguel. O atacante do Tenerife morreu nesta terça-feira, causando comoção no esporte espanhol. Em sua memória, todos os jogos programados entre 6 e 9 de novembro participarão de uma campanha conjunta intitulada “Sempre em nossa memória”.

Antes do início de cada partida, os titulares entrarão em campo usando camisas comemorativas com o número 9 de De Miguel e a frase “Sempre em nossa memória”. Em um gesto simbólico de solidariedade, jogadores das equipes adversárias se misturarão e darão as mãos aos integrantes da equipe de arbitragem, formando um semicírculo no local exato do campo onde ocorreram os acontecimentos trágicos da partida de segunda-feira.

Antes que as cerimônias pré-jogo terminem com um minuto de silêncio, os capitães entrarão por último para depositar flores em sua memória. Durante o silêncio, os telões dos estádios exibirão uma imagem em homenagem ao atacante. Em seguida, haverá uma longa salva de palmas nas arquibancadas e no campo.

Interrupção após os nove minutos

O minuto de silêncio será observado em todas as competições nacionais organizadas pela RFEF e pela Liga F durante o fim de semana, para que a homenagem chegue a todos os níveis do futebol espanhol. Além disso, as homenagens não terminarão com o início das partidas: os organizadores confirmaram que, na primeira interrupção natural do jogo após os nove minutos, em referência ao número de sua camisa, os árbitros paralisarão oficialmente a partida. Durante a pausa programada, um vídeo em homenagem ao jogador será exibido nos telões, dando aos torcedores e aos demais profissionais outra oportunidade de aplaudir o falecido atacante do Tenerife antes da retomada do jogo.

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Em comunicado oficial, as entidades destacaram o pesar compartilhado neste momento difícil. “A RFEF, La Liga e Liga F reiteram suas mais sinceras condolências à família e aos entes queridos de Jesus de Miguel, aos seus companheiros de equipe e a toda a família do CD Tenerife, a quem oferecem apoio nestes momentos difíceis”, afirmou a nota conjunta.

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Cerimônia especial no Heliodoro

O Tenerife realizará uma cerimônia própria em memória do jogador no sábado, 7 de novembro, no estádio Heliodoro Rodriguez Lopez. O evento está marcado para as 18h, no horário local, e será aberto a todos os torcedores que desejarem prestar uma última homenagem. Para permitir a participação de um público mais amplo, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal La Liga Hypermotion, pelo YouTube e pelas plataformas oficiais de comunicação da RFEF.

De Miguel morreu tragicamente em decorrência de graves complicações médicas causadas por uma violenta colisão em campo. O atacante do Tenerife perdeu a consciência após sofrer um golpe traumático durante uma partida da Segunda Divisão contra o Andorra. Embora tenha sido levado às pressas ao hospital para receber atendimento de emergência, seu estado piorou rapidamente e ele acabou morrendo em consequência dos ferimentos.

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Adiamentos de partidas e mudanças no calendário

Embora a maior parte do calendário nacional seja mantida, algumas partidas foram suspensas para dar às pessoas mais próximas do jogador tempo para viver o luto. Na segunda divisão, os jogos entre Castellon e Eibar, Granada e Tenerife, e Andorra e Mallorca foram adiados. A partida da Liga F entre Costa Adeje Tenerife e Deportivo Alaves também será remarcada para uma data posterior após essa decisão. As autoridades das ligas devem anunciar as novas datas desses quatro jogos nas próximas semanas.