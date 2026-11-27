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O técnico Marco Rose apoiou as ambições do Bournemouth na Liga Europa depois que uma virada impressionante com dez jogadores contra o Celta Vigo garantiu, na quinta-feira, a 10ª vitória seguida do clube, um recorde. Apesar da expulsão de Bafode Diakite no início da partida, o Bournemouth reagiu para vencer por 2 a 1 na Espanha e manter os 100% de aproveitamento em sua primeira campanha europeia.

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Bournemouth surpreende o Celta na Espanha

O Bournemouth superou a desvantagem no primeiro tempo e uma expulsão para ampliar sua sequência de vitórias na Espanha . Iago Aspas havia colocado o Celta à frente com um chute de curva antes de Bafode Diakite ser expulso após revisão do VAR, aos 23 minutos, por atingir a parte alta do tornozelo de Couhaib Driouech. No segundo tempo, gols de Alvaro Rodriguez e do reserva Rayan viraram a partida, enquanto o Celta teve três gols anulados por impedimento.

Rose abraça o sonho do título europeu

A virada dramática deixou o Bournemouth na liderança da Liga Europa , com cinco vitórias em cinco jogos. O time se tornou apenas o terceiro a vencer seus cinco primeiros jogos em grandes competições europeias, depois do Nuremberg, em 1961-62, e do Ararat, em 1972-73. Antes mesmo de a bola rolar, o Bournemouth já aparecia entre os favoritos ao torneio, com 26% de chance de título segundo o supercomputador da Opta, e Rose se recusou a conter as expectativas.

Em entrevista à TNT Sports, Rose disse: “Sempre é permitido sonhar. Quando você entra em uma competição como esta, quer alcançar o máximo possível, mas sabemos que ainda há um longo caminho pela frente, com muitos jogos.

“Agora, o objetivo é ficar entre os oito primeiros para evitar ainda mais jogos para nós, como clube da Premier League. Depois, veremos, passo a passo. Manter a humildade é bom na nossa situação, assim como trabalhar duro.”

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Virada notável sob o comando do técnico alemão

Com a vitória de quinta-feira, o Bournemouth se tornou o primeiro time da Premier League a vencer uma partida, em qualquer competição, depois de ir para o intervalo em desvantagem e com dez jogadores desde que o Liverpool derrotou o Newcastle United em agosto de 2023. Rose fez oito mudanças em relação ao jogo anterior pelo campeonato, mas seu time melhorou após a expulsão: finalizou sete vezes no segundo tempo, contra três antes do intervalo.

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O rumo da partida mudou quando Rodriguez cabeceou para o gol um cruzamento fechado de Amine Adli. Depois, os também reservas Adrien Truffert e Marcus Tavernier se combinaram para preparar o gol da vitória de Rayan. O resultado coroa a recuperação extraordinária do sucessor de Andoni Iraola. Após perder por 5 a 1 para o Chelsea em 10 de outubro, o Bournemouth estava logo acima da zona de rebaixamento, sem vencer no campeonato. Desde então, emendou dez vitórias seguidas, marcando pelo menos dois gols em cada partida.

Fulham é o próximo desafio, já no domingo

Rose terá pouco tempo de preparação antes de o Bournemouth, quinto colocado, visitar o Fulham no domingo, pela Premier League. A apenas quatro pontos da segunda posição, o time buscará levar seu embalo de volta ao campeonato. Outra vitória no oeste de Londres manteria viva a notável sequência e aliviaria a pressão de conciliar os compromissos europeus com os da liga.