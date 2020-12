Sempre confiante, Ibrahimovic viu curiosidade virar medo após contágio com Covid-19

Depois de declarações em tom de brincadeira, o centroavante revelou o que viveu enquanto estava infectado e reconheceu a gravidade do vírus

O novo coronavírus não é brincadeira, e até mesmo Zlatan Ibrahimovic admite isso. Depois de tratar sua contaminação com uma postura irreverente, o sueco revelou as dificuldades que passou enquanto esteve com a Covid-19 e faz apelo: "Vírus terrível que não deve ser desafiado".

Conhecido por seu jeito autoconfiante, Ibra não deu o braço a torcer nem mesmo quando recebeu o teste positivo para Covid-19. À época, quando o confirmou que seu principal jogador estava infectado, ele disse: "A Covid teve a coragem de me desafiar. Péssima idea". Depois disso, ainda disse, ao marcar o gol da vitória contra a , que jogaria até se ainda estivesse infectado.

Um tempo depois, já recuperado, o atacante participou de uma campanha de conscientização do governo italiano, mas voltou a "brincar" com a situação. Ibra falou: "O vírus me desafiou e eu o venci. Mas você não é Zlatan. Não desafie o vírus. Use sua cabeça, respeite as regras. Distanciamento social e máscaras, sempre. Nós vamos vencer".

Depois de toda a confiança, porém, Ibra admitiu o pesadelo que viveu enquanto estava isolado e infectado pelo coronavírus. Em entrevista ao jornal Corriere Della Sera, o sueco contou sobre sua luta contra a doença e pediu para que a Covid seja levada a sério.

Ibra contou que, no início, quando recebeu o diagnóstico, estava até curioso para saber como era a doença: Quando eu contraí, fiquei bastante calmo no começo. Fiquei quase intrigado, queria ver o que era. Atingiu o mundo inteiro, foi uma grande tragédia e tinha chegado a mim também. Eu disse a mim mesmo: 'Vamos ver o que acontece'".

Porém, conforme os sintomas foram evoluindo, o medo foi crescendo " Tive uma dor de cabeça, não muito forte, mas irritante. Uma coisa bem difícil, e também perdi o paladar. Sempre ficava em casa irritado, não conseguia sair de casa e nem treinar bem. Para mim, ficar parado é assustador", contou o centroavante.

Ibra também contou sobre sua experiência desesperadora de isolamento social que, para ele, como disse, era pior por ter que ficar parado. "A certa altura eu conversava com a casa e chamava as paredes pelo nome. Você só se fixa no Covid e imagina todos os males possíveis em você, mesmo aqueles que você não tem. É uma dor pelo que você realmente sente e pelo que você pensa que sente".

Para completar, colocando um ponto final na irreverência, Ibra voltou a pedir para que as pessoas se cuidem diante da Covid. "É um vírus terrível e que não deve ser desafiado. Sofremos muito, mas devemos levar uma mensagem positiva e de confiança. Use máscaras e mantenha distância, sempre.

O centroavante do Milan testou positivo para o vírus em setembro e voltou aos gramados em outubro, sempre como peça fundamental do Milan. Artilheiro do time, o sueco é o principal jogador da equipe que ocupa a liderança da italiana.