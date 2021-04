Semifinais do Mineiro têm um clássico e confronto entre últimos finalistas

Atlético-MG x Tombense e América-MG x Cruzeiro entram em campo em jogos de ida e volta, nos dois próximos fins de semana

Definidas as semifinais do Campeonato Mineiro 2021: Atlético-MG x Tombense e América-MG x Cruzeiro. Os duelos serão disputados, em jogos de ida e volta, nos dois próximos fins de semana: dias 1 e 2/5; 8 e 9/5. Os locais, horários e datas serão divulgados nesta segunda-feira pela Federação Mineira de Futebol. Atlético-MG e América-MG, por terem feito melhores campanhas na fase inicial, possuem vantagem de jogar por dois empates ou por vitória e derrota pelo mesmo número de gols.

O Tombense, quarto colocado na fase classificatória, ainda não sabe se poderá enfrentar o Atlético-MG em sua casa, o estádio Almeidão, em Tombos, na Zona da Mata mineira. O motivo é que, ate aqui, não houve a homologação do arbitro de vídeo (VAR). Se o estádio Almeidão não for liberado, o Tombense possivelmente irá jogar em Belo Horizonte, já que, Mineirão e Independência são os únicos no estado aptos a receber partidas com VAR.

Galo favorito

No duelo entre Atlético-MG e Tombense, o Galo leva o favoritismo. O confronto marca a reedição da final da última edição do Estadual de Minas Gerais. Em 2020, o Atlético-MG se sagrou campeão com vitórias nas duas partidas da decisão.

Agora, além da vantagem pelo regulamento, o time alvinegro é dono do maior investimento entre todas as equipes do Campeonato Mineiro e o elenco mais recheado de jogadores. Mesmo pressionado pela torcida devido a atuações ruins nos últimos jogos, o Atlético-MG comandado por Cuca liderou a fase classificatória com 27 pontos, sete a mais que o adversário nas semifinais.

O principal desafio do Galo nas duas próximas semanas será conciliar os jogos das semifinais contra o Tombense e a disputa da Copa Libertadores, prioridade do clube no primeiro semestre. Na próxima terça-feira, o Atlético-MG recebe o América de Cali, da Colômbia, no Mineirão, em busca da primeira vitória no grupo H. Internamente, essa partida é considerada fundamental para o restante da temporada, já que, Cuca vem sendo bastante cobrado pelo inicio de trabalho e o grupo de jogadores precisa de retomar confiança.

Entre os dois confrontos diante do Tombense, o Galo vai enfrentar o tradicional Cerro Porteño, do Paraguai, que lidera o grupo H porque estreou com vitoria na competição. Ponto forte do Atlético-MG é a força do elenco, que conta, por exemplo, com o argentino Nacho Fernandez, ex-River Plate, Hulk, Keno, Arana, Junior Alonso.

O Tombense, que disputa a Série C do Brasileirão, foi finalista na última edição do Campeonato Mineiro e vem se tornando a quarta força do estado no decorrer da década.

É o representante da cidade de Tombos, que possui menos de 10 mil habitantes e fica na divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Tombense é ligado a empresário Eduardo Uram, um dos principais do Brasil, e por isso, tem estrutura, por exemplo, estádio e Centro de Treinamentos próprios.

Clássico equilibrado

🦊⚽️ Cruzeiro goleia no @Mineirao, garante a classificação e vai encarar o América-MG na semifinal do Campeonato Mineiro.



Confira: https://t.co/1mAxX8M0jB



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/bfu5u7bftf — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 25, 2021

O clássico entre Cruzeiro e América-MG promete ser bem equilibrado. As duas equipes golearam seus adversários na última rodada da fase classificatória. Coelho aplicou 5 a 0 na URT, em Patos de Minas, e a Raposa fez 4 a 0 diante do Patrocinense, no Mineirão.

O América-MG, que está de volta à Série A do Brasileirão, vem de um trabalho de longo prazo com o técnico Lisca e elenco praticamente mantido da última temporada. O Coelho, segundo colocado na fase inicial, tem a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo número de gols. Ponto forte do América-MG é o conjunto. Sem grandes estrelas, a engrenagem funciona bem e torna a equipe de Lisca bem competitiva.

Já o Cruzeiro, terceiro colocado, vive um momento de ascensão na temporada sob o comando de Felipe Conceição, contratado no início do ano. O principal objetivo do Cruzeiro em 2021, ano do centenário, é retornar a elite do futebol brasileiro. Rebaixado a Série B em 2019, a equipe celeste, que passa pelo pior momento financeiro da história do clube, acumulou fracassos na temporada passada.



Foto: Bruno Haddad / Cruzeiro

Após a vitória no clássico sobre o Atlético-MG, no dia 11 de abril, seguida da classificação a terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o América-RN, o time celeste ganhou confiança e o esquema tático começou a encaixar.

Ponto forte da Raposa é o setor defensivo, que sofreu apenas quatro gols nas 11 rodadas do Estadual. O goleiro Fábio, ídolo da torcida, vive ótima fase. No ataque, a velocidade do jovem Airton e a qualidade técnica de Rafael Sóbis são as principais apostas do Cruzeiro para avançar a final do Mineiro.