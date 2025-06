Semifinais da Copinha: onde assistir, jogos, datas, horários e mais informações

Corinthians, Internacional, Grêmio e Oeste estão garantidos na semifinal, quando definirão os dois times presentes na grande final, dia 25 de janeiro

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 está terminando: os quatro semifinalistas estão definidos e os dois confrontos já estão até marcados. Quem serão os finalistas da competição que ocorre no estado homônimo?

Três clubes da Série A do Brasileirão estão garantidos nas semifinais da Copinha: o Corinthians, maior campeão da competição, o Internacional, que bateu o Botafogo-SP nas quartas, e o Grêmio, que despachou o Vasco no último sábado (18). O Oeste de Barueri bateu o São Paulo e nas quartas de final também no sábado (18) e se tornou o dono da última vaga.

De agora em diante, a Copinha se afunila cada vez mais e as equipes terão que superar o cansaço e as viagens para seguir com o sonho de erguer a taça no dia 25 de janeiro, quando tradicionalmente acontece a final do torneio, em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo.

A seguir, a Goal apresenta todos os confrontos das fases finais da Copa São Paulo e suas informações:

Como é disputada a fase final da Copinha?



Dos 127 times que disputaram a competição na fase de grupos, 64 se classificaram para as fases finais. Assim, os clubes jogaram em formato mata-mata e continuam se eliminando até que sobrem só os dois finalistas, cujo embate final será no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.

Quais são os duelos das semifinais da Copinha?

JOGO DATA HORÁRIO CIDADE ONDE VAI PASSAR? Internacional x Corinthians 21/01 19h15 Barueri SporTV Grêmio x Oeste 22/01 17h30 Barueri SporTV No sábado (18), o São Paulo foi derrotado pelo Oeste em Barueri. A equipe pega o Grêmio na segunda semifinal da Copinha. A primeira será entre dois times tradicionais do futebol brasileiro: Internacional e Corinthians. Veja como comprar ingressos para o duelo clicando AQUI.

Quais foram os caminhos dos semifinalistas?

Os quatro semifinalistas já estão determinados: Internacional, Corinthians, Grêmio e Oeste ainda brigam pelo título da Copinha 2020. Confira o caminho das equipes até aqui:

Corinthians

Jogando na sede de Franca, o Timão não teve muitos problemas até aqui na competição: até agora, o clube tem seis vitórias e apenas um empate no torneio, diante da Francana, em jogo que o treinador Dyego Coelho escalou alguns reservas, já que o Corinthians já estava classificado para a segunda fase.

Nas fases finais, 100% de aproveitamento: bateu o Cuiabá e o Juventude com facilidade, antes de encarar o forte time do Mirassol. Contra a equipe do interior paulista, até passou por apuros, mas dois gols do zagueiro Ronald levaram o Timão para as quartas de final. Contra o Furacão, foi pressionado mas saiu com a vitória por 1 a 0.

Internacional

Jogando na sede de Santa Bárbara d'Oeste, o Internacional terminou a primeira liderando seu grupo, depois de boas vitórias contra Confiança e Linense. No entanto, as fases finais não foram tão tranquilas para o Colorado.

O clube gaúcho mostrou o forte poder de reação para chegar até as semi finais: depois de vitória simples diante do Volta Redonda, com gol de pênalti aos 50 do segundo tempo, o Inter bateu o Desportivo Brasil por 2 a 1 e o RB Brasil nas penalidades máximas, depois de buscar o empate na segunda etapa. Nas quartas de final, bateu o Botafogo-SP com mais tranquilidade.

Grêmio

Jogando na sede de Mogi das Cruzes, o Grêmio não teve muitos problemas na fase de grupos. O único tropeço aconteceu na segunda rodada, no empate por 1 a 1 com o Juventus, mas a goleada por 4 a 0 sobre o anfitrião União Mogi, somada ao triunfo por 2 a 0 na estreia, garantiu a liderança do grupo.

Nas fases finais, o Tricolor gaúcho começou com um placar apertado diante do União ABC, vencendo por 1 a 0. Na sequência, duas vitórias mais fáceis: 4 a 0 na Chapecoense e 4 a 1 no Atlético-MG. No sábado (18), porém, a partida mais dura: empate por 1 a 1 com o Vasco e definição da vaga nas semifinais nos pênaltis.

Oeste

O Oeste de Barueri iniciou a sua campanha na Copa São Paulo em 3 de janeiro passado. Dono da casa no grupo 27, o time estreou diante do Sergipe com uma goleada por 6 a 0. Na sequência, a equipe bateu o Trindade por 4 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata do torneio. Na última rodada da fase de grupos, os paulistas foram derrotados pelo Cruzeiro por 3 a 1 e ficaram com a vice-liderança da chave.

A partir daí, o time não perdeu mais. O primeiro passo foi bater a Desportiva Paraense por 3 a 1 na segunda fase. Depois disso, a equipe venceu o Cruzeiro nos pênaltis por 3 a 1, após um empate por 0 a 0. Uma igualdade sem gols também levou o jogo contra o Avaí, nas oitavas de final, para a decisão nos pênaltis. A equipe paulista venceu por 4 a 2. Por fim, o São Paulo foi derrotado por 2 a 1 nas quartas de final.

JOGO FASE DATA Oeste 6 x 0 Sergipe Fase de grupos 3 de janeiro Oeste 4 x 0 Trindade Fase de grupos 7 de janeiro Oeste 1 x 3 Cruzeiro Fase de grupos 10 de janeiro Desportiva Paraense 1 x 3 Oeste Segunda fase 12 de janeiro Cruzeiro 0 (1) x (3) 0 Oeste Terceira fase 14 de janeiro Avaí 0 (2) x (4) 0 Oeste Oitavas de final 16 de janeiro Oeste 2 x 1 Sâo Paulo Quartas de final 18 de janeiro

Onde assistir às fases finais da Copinha?

Pela primeira vez na história da competição, todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior terão transmissão .

Na TV aberta, os duelos serão transmitidos pela TV Cultura e pela Rede Vida. Na TV fechada, o SporTV tem os direitos da competição e transmite todos os jogos eliminatórios. Alguns duelos também terão transmissão do GloboEsporte.com.

Já a TV Globo passará em rede nacional a finalíssima da competição.

