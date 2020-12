Semifinais da Copa Sul-Americana 2020: classificados, datas, jogos e mais

Confira tudo sobre a reta final da Sula, que tem o Vélez Sarsfield como único classificado até o momento

A 2020 vai se aproximando de sua reta final, com cada vez menos equipes brigando pelo tão sonhado título continental. Até o momento, o Vélez Sarsfield, da , é o único clube com vaga já garantida na semifinal do torneio, após passar pela , do , nas quartas de final.

Após perder a partida de ida por 2 a 1, o Vélez conseguiu uma classificação heroica fora de casa, por 3 a 1, com o gol salvador aos 94 minutos de jogo. Agora, o clube de Buenos Aires aguarda enquanto outras seis equipes brigam pelas três vagas restantes.

O é o único brasileiro ainda vivo na competição, mas também não terá vida fácil para seguir rumo às semifinais da Sula. Após perder o primeiro duelo dentro de casa para o Defensa y Justicia, por 3 a 2, o Tricolor decide seu futuro no torneio nesta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), na Argentina.

Confira todas as informações sobre as semifinais da Copa Sul-Americana 2020: confrontos, datas, horários, transmissões e a trajetória dos times classificados.

Quem enfrenta quem?

Vélez Sarsfield x Lanús ou Independiente

Uma das semifinais da Copa Sul-Americana colocará frente a frente dois clubes argentinos. De um lado, o Vélez já está garantido e aguarda o vencedor do duelo entre Lanús, algoz do São Paulo na competição, e Independiente.

Após um empate sem gols na partida de ida, os hermanos se enfrentam novamente nesta quinta-feira (17), às 19h15 de (Brasília), para decidir quem fica com a outra vaga.

Bahia ou Defensa y Justicia x Junior Barranquilla ou Coquimbo Unido

Do outro lado da chave, o Bahia tenta seguir representando o na próxima fase do torneio. Porém, após perder para o Defensa y Justicia, em Salvador, a equipe do atacante Gilberto, artilheiro da competição, terá que conquistar uma vitória na Argentina se quiser continuar sonhando com o título. Quem passar enfrenta o vencedor de Junior Barranquilla e Coquimbo Unido.

Na partida de ida, na , os donos da casa foram surpreendidos e saíram derrotados pelo chilenos, uma das surpresas da competição. Agora, o Junior, do atacante Miguel Borja, também terá que vencer fora de casa para seguir na competição. A partida acontece nesta quarta (16), às 21h30 (de Brasília).

Quando serão os jogos?

A Conmebol reservou assim as datas das partidas a partir das semifinais:

5 a 14 de janeiro.

FINAL

Em jogo único, no dia 23 de janeiro de 2021 , no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina.

Onde assistir às semifinais da Copa Sul-Americana 2020?

Todas as partidas da Copa Sul-Americana 2020 estão sendo transmitidas através da Conmebol TV, serviço de PPV criado em parceria com a BandSports. Confira aqui o número do canal da Conmebol em Claro, Net e Sky.

O caminho dos classificados até aqui

Vélez Sarsfield

O Vélez Sarsfield é o único clube com vaga garantida nas semifinais até o momento. Para chegar até aqui, os argentinos tiveram de passar pelos seguintes adversários: Aucas-EQU, -URU, -COL e Universidad Católica-CHI.