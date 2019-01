Semifinais da Copa São Paulo 2019: quando é, quais são os times e todas as informações

São Paulo e Guarani, Corinthians e Vasco da Gama disputam a taça mais importante do futebol de base do Brasil; confira os detalhes

Durante o mês de janeiro, times de todo o Brasil concentram suas atenções na Copa São Paulo de Futebol Júnior, campeonato de equipes da categoria de base que já revelou grandes nomes do futebol mundial, como Neymar Jr., Gabriel Jesus, entre outros.

Nesta edição de 2019, a 50ª da história, quatro equipes já estão definidas para disputar as semifinais da Copinha.

Veja as informações!

Que times estão na disputa?



(Foto: Afonso Pastore/São Paulo/Divulgação)

As equipes Sub-20 que se classificaram para as semifinais desta edição são Corinthians (finalista em 2018), Guarani, São Paulo e Vasco da Gama.

Datas, horários e locais



(Foto: Getty)

O primeiro finalista será conhecido ao final do duelo entre São Paulo e Guarani, que se enfrentam nesta terça-feira (22), a partir das 19h15 (de Brasília) na Arena da Fonte, em Araraquara.

Em seguida, às 21h30, o Corinthians recebe o Vasco da Gama na Arena Barueri.

Quem já foi campeão?



(Foto: © Denny Cesare/Ag. Corinthians)

Todos os quatro semifinalistas já se sagraram campeões da Copinha na história. O Corinthians por dez vezes (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017), o Guarani (1994) e o Vasco (1992) apenas uma vez, e o São Paulo em três edições diferentes (1993, 2000 e 2010).

O atual campeão do torneio é o Flamengo, que já soma quatro taças.

Quando é a final?



(Foto: © Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

A final da Copinha será disputada no dia 25 de janeiro, sexta-feira, tradicionalmente no Estádio do Pacamebu.

No caso de a partida ser disputada com um clássico Majestoso (Corinthians x São Paulo), foi decretado que será realizado com torcida única. Caso isso se confirme, o regulamento da competição deste ano prevê que o time de melhor campanha tenha direito a ter torcedores no estádio.

"Quando houver clássicos entre as equipes do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, caso ocorra alguma definição do Ministério Público com relação aos mandos, prevalecerá a melhor campanha", diz o regulamento.