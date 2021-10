Semifinais da Copa Libertadores 2021: análises e melhores apostas da Betano

Confira as dicas da Betano e o que esperar dos embates que iniciam a disputa por uma vaga na grande final

Após mais de um mês de espera, o fã do futebol sul-americano poderá acompanhar as semifinais da Copa Libertadores da América, que, em 2021, conta com três equipes brasileiras e uma equatoriana entre as quatro melhores do continente. O Flamengo surge como o grande favorito à conquista do título segundo as cotações da Betano, seguido, na ordem, por Atlético Mineiro, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. O favoritismo, porém, nem sempre entra em campo quando se trata de futebol, que exige muita pesquisa e embasamento teórico (e prático) para se encontrar apostas de valor esperado positivo (EV+).

Confira abaixo os palpites para os jogos de ida da semifinal da Libertadores.

Palmeiras x Atlético MG | 21 de setembro de 2021 - 21h30

A Conmebol não poderia ter escolhido melhor embate para dar o pontapé inicial às semifinais desta edição da Libertadores. Embora Flamengo e Barcelona de Guayaquil também devam protagonizar um confronto interessante, Palmeiras x Atlético-MG fazem o melhor jogo das semifinais. Nas cotações da Betano, é o Galo que abre a série como favorito.

Colocando frente a frente duas das melhores equipes do Brasil - e da América do Sul -, o confronto entre paulistas e mineiros é cercado de expectativas: de um lado, o Palmeiras conta com jogadores do calibre de Dudu, Rony, Gustavo Gómez e Weverton, enquanto o Atlético de Cuca têm feito valer os talentos de nomes como Hulk, Nacho Fernández, Savarino e Diego Costa.

O duelo também será decidido a partir das escolhas de dois comandantes de peso à beira do gramado: Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e Cuca, treinador do Atlético Mineiro, se enfrentaram na última final da Copa Libertadores, quando o português se deu melhor contra o então técnico do Santos. Em 2021, porém, Cuca espera levar a melhor depois da derrota na decisão do Maracanã, quando acabou expulso nos minutos finais após um desentendimento com Marcos Rocha, lateral-direito do Palmeiras.

Até por isso, o treinador tem indicado ao longo da semana que não vai ter medo de colocar o Atlético para atacar o Palmeiras no Allianz Parque. Foi dessa forma, aliás, que o Galo venceu o Verdão por 2 a 0, no primeiro turno do Brasileirão, e será dessa forma, apostando na manutenção da posse de bola, triangulações e ataques em bloco, que o Alvinegro deve se comportar em São Paulo.

Em movimento contrário, Abel Ferreira jogou todo o favoritismo para o adversário e deu a entender, em sua última coletiva de imprensa, que seu Palmeiras irá se comportar de forma reativa no Allianz Parque.

“Vamos jogar com um adversário que tem apostado tudo, tem apostado forte. É o favorito, já os dão na final com o outro adversário. Vamos competir, é o que fazemos, vamos analisar nosso adversário. É ida e volta, vamos ser humildes, colocar em prática nossa capacidade, força coletiva, usar nossa técnica, tática e competir”, disse Abel após a vitória sobre a Chapecoense, no Campeonato Brasileiro.

“Temos nossas ambições, mas ninguém tem dúvida nenhuma que o adversário é o favorito, pelo que investiu, pelo que gastou e continua a gastar. Na nossa humildade, no nosso feijão com arroz, vamos tentar chegar nos nossos objetivos.”

Conclusão

Cuca indicou que o Atlético Mineiro se comportará de maneira ofensiva e não irá temer o Palmeiras, mesmo jogando no Allianz Parque. Abel Ferreira, em contrapartida, jogou todo o favoritismo para o Galo e indicou que o Verdão deve se comportar de maneira reativa. Neste cenário, o 4-2-3-1 dos mineiros deve ter a vantagem sobre o 4-3-3 dos paulistas. Em caso de empate no Allianz, 100% da stake é devolvida. Considerando o risco envolvido e o potencial retorno, há muito valor nessa odd acima do par.

Bet: Atlético MG 0 AH - Odd de 2,04 na Betano

Flamengo x Barcelona | 22 de setembro de 2021 – 21h30

Flamengo e Barcelona de Guayaquil fazem o embate na outra chave da final da Copa Libertadores, no que promete ser um jogo interessante ainda que torcedores e especialistas já cravem a classificação do Fla à final – inclusive casas de apostas, como a Betano, que dão amplo favoritismo ao time carioca. Mas o Barcelona merece, sim, mais respeito por parte dos oddsmakers: o conjunto equatoriano é muito bem treinado pelo argentino Fabián Bustos e tem, sim, condições de bater de frente com o Flamengo de Renato Gaúcho.

O fato do Barcelona executar seu jogo de transição de maneira eficiente deixa este confronto entre brasileiros e equatorianos propício a muitos ataques de lado a lado, com o Flamengo obtendo sucesso no seu jogo propositivo e o Barcelona obtendo sucesso dentro de sua proposta reativa. Os apostadores que gostam de trabalhar no Over Limite e Over a Frente, tanto HT quanto FT, terão à disposição um cardápio cheio de possibilidades nesta quarta-feira.

O Flamengo de Renato passou a ser um time muito mais objetivo na parte ofensiva a partir da saída de Rogério Ceni, ao ponto de ser considerado um verdadeiro ‘rolo compressor’ que passa por cima dos adversários: este foi o caso nas fases anteriores da Libertadores, quando goleou o Defensa y Justicia, nas oitavas de final, e venceu o Olimpia nas quartas por um placar agregado de 9 a 2.

Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil se apoiou em seu eficiente modelo de jogo reativo para eliminar Vélez Sarsfield e Fluminense, mesmo em duas situações nas quais não era considerado favorito pela Betano e outras casas de apostas. Mesmo entrando nas duas séries do mata-mata como azarão, os equatorianos deixaram a condição de zebra de lado com resultados expressivos como a vitória por 3 a 1 sobre o Vélez, em casa, e no empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã.

Sob o comando de Fabián Bustos, o Barcelona joga à característica do seu treinador argentino. Ex-comandante do Delfín, o argentino começa a montagem dos seus times a partir da consistência e combatividade defensiva, para só então pensar na criatividade e capacidade de construção ofensiva. É com foco principal no fechamento dos espaços pelo corredor central e nas investidas em velocidade pelas laterais que o Barcelona de Guayaquil se comporta, e será essa a maneira com a qual irá efnrentar o Flamengo no Maracanã.

Conclusão

O Flamengo, após várias goleadas consecutivas sob o comando de Renato Gaúcho, abriu com odds de grande favorito para o duelo. Avaliando os resultados recentes, não fica difícil entender o porquê. Porém, é preciso ter em mente que o Barcelona de Guayaquil é extremamente eficiente nas jogadas de transição, e tem condições de marcar ao menos um gol no Maracanã. Dito isso, há muito valor nesta alta cotação do BTTS.

Bet: Ambas Marcam - Odd de 2,45 na Betano