Athletico x Flamengo e Atlético-MG x Fortaleza: O que esperar das semifinais da Copa do Brasil 2021

Fizemos um prévia do que vem por aí nos primeiros duelos que definem os finalistas desta edição, com direito a dicas para apostar melhor

A expectativa alta e a longa espera desde que os quatro semifinalistas da Copa do Brasil 2021 foram definidos tornam esta próxima quarta-feira (20/10) em um dos dias mais aguardados do ano no futebol nacional.

Os clubes ainda vivos no torneio já embolsaram mais de R$ 30 milhões cada só em premiações, mas sonham em entrar para a história com o título e ainda acumular mais de R$ 70 milhões em valores destinados ao campeão, além de garantir vaga direta à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América.

É importante que as quatro equipes busquem boas atuações ao longo dos 180 minutos de cada série, já que, é bom lembrar, o gol marcado fora de casa não é critério de desempate na Copa do Brasil.

Confira a seguir uma prévia dos jogos de ida desta semana.

Athletico-PR x Flamengo - 20 de Outubro – 21h30 – Odds Bet365

A Arena da Baixada, em Curitiba, será palco do confronto de Rubro-Negros, onde paranaenses e cariocas continuam uma história já tradicional de encontros na competição. O Flamengo é favorito na Bet365, mas jogar na arena da Baixada é sempre uma missão bastante complicada para os visitantes.

A temporada atual do Athletico-PR tem sido bastante festejada. A equipe chegou a liderar o Brasileirão nas primeiras rodadas, mas, com o afunilamento dos torneios de mata-mata, acabou perdendo força na Série A do Brasileirão, ainda que se mantenha bem longe da parte de baixo da tabela: ocupa a 10ª colocação na classificação, com 34 pontos.

O Furacão é o grande finalista da Copa Sul-Americana, onde irá disputar o título em novembro diante do Red Bull Bragantino, em busca do segundo troféu na competição. Já na Copa do Brasil, tiveram a vantagem de entrar diretamente na terceira fase antes de deixarem Avaí, Atlético-GO e Santos para trás.

Recentemente o time de Curitiba, que vinha sendo comandado interinamente por Paulo Autuori, anunciou a contratação do técnico Alberto Valentim para assumir como treinador, com a missão de manter o trem nos trilhos em busca de um título de expressão para coroar o bom desempenho em 2021.

Na partida mais recente contra o Fluminense, pelo Brasileirão, o Athletico-PR preservou seus titulares, e acabou perdendo por 1 a 0. Para esta semifinal, por outro lado, aposta no retorno de jogadores como Nikão, David Terans, Léo Cittadini, Renato Kayser e o goleiro Santos, que tem sido um dos principais destaques positivos dessa temporada.

Mas três desfalques preocupam Alberto Valentim para este duelo - os volantes Christian e Richard, suspensos, e o atacante Guilherme Bissoli, que não pode atuar mais nesta edição da Copa do Brasil.

Pelo lado dos cariocas há uma certa mistura de sentimentos entre a tradicional pressão, que envolve o clube da Gávea em momentos decisivos, e também uma dose de confiança pelo alto investimento na montagem de seu elenco, que conta com atletas do nível de Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Andreas Pereira entre outros que já foram ou ainda são chamados para defender suas respectivas seleções nacionais.

Os resultados são vistos ao longo do ano, já que o Fla ostentando o posto de ataque mais produtivo do Brasileirão, com 46 gols marcados em 24 jogos.

Atuais bicampeões nacionais em 2019 e 2020, o Flamengo segue vivo na disputa pelo tricampeonato do Brasileiro com a vice-liderança do torneio, dez pontos atrás do líder Atlético-MG com dois jogos atrasados por disputar.

Que sua prioridade ainda sejam as Copas que disputa, porém, não é segredo para ninguém, com direito a uma campanha sólida e relativamente tranquila até a final continental que disputará com o Palmeiras, também em novembro.

Pela Copa do Brasil, o Rubro-negro carioca eliminou Coritiba, ABC e Grêmio, vencendo todos os jogos em questão. Os ânimos estão em alta no grupo de jogadores sob o comando de Renato Gaúcho, que pegou uma equipe menos confiante em sua chegada e, apesar de uma crítica ou outra, vem cumprindo à risca com a sua promessa de ir longe em todas as competições possíveis, embora ainda precise de um troféu para coroar seu retorno à Gávea.

Conclusão

Athletico e Flamengo já se enfrentaram no início deste mês, pelo Brasileirão, em jogo com outra atmosfera, mas que serviu para dar ainda mais confiança aos flamenguistas: vitória carioca por 3 a 0, sem maiores dificuldades. Por isso, é natural que casas de apostas como a Bet365 apontem os cariocas como os maiores candidatos a avançar.

Na Arena da Baixada há algumas peculiaridades que jogam a favor dos paranaenses, como o gramado sintético e o retorno de público no estádio, já que pouco mais de 20 mil torcedores são esperados.

Em seus domínios, o Athletico joga com características bem ofensivas e não pretende fugir de seu estilo mesmo sendo cotado como azarão para o confronto.

Tivemos três gols ou mais em cinco dos últimos seis confrontos entre os dois e, ao que tudo indicam, essa tônica deve se repetir nesta quarta-feira – e não só por se tratar de dois times que gostam de atacar, mas por que suas defesas também são algo irregulares: no Brasileirão, o Furacão marcou 32 gols e sofreu 33, enquanto o Fla anotou 46 tentos a favor e permitiu 21 dos adversários.

Aposta: Mais de 2.5 gols com odds exclusivas na Bet365

Atlético-MG x Fortaleza - 20 de Outubro – 21h30 – Odds Bet365

Este primeiro duelo do embate entre Atlético e Fortelza será no Mineirão, em Belo Horizonte, onde o Galo tenta aproveitar o mando de campo para largar na frente no duelo enquanto divide suas atenções com a disputa pelo título do Brasileirão. O Galo larga amplamente favorito na maioria das casas de apostas como a Bet365.

O Fortaleza, por outro lado, é o azarão das casas de apostas, mas vem se acostumando a bater em gente grande e é o terceiro colocado do Brasileirão – longe da disputa pelo troféu, mas se consolidando cada vez mais a uma vaga direta para a Copa Libertadores de 2022.

Com seu ‘plano A’ mais garantido, o Leão do Pici ganha mais tranquilidade para também sonhar com o título da Copa do Brasil, ainda inédito em sua galeria.

O Galo mineiro aposta em nomes como Hulk, Guilherme Arana, Nacho Fernández, Vargas, entre outros, para buscar uma possível tríplice coroa para marcar a temporada 2021. Conta com o comando do experiente técnico Cuca, campeão da Libertadores de 2013 junto aos atleticanos que retornou à BH com a expectativa de voltar a colocar o Atlético nas prateleiras mais altas do futebol.

À frente do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda é o grande mentor dos impressionantes resultados do clube no futebol brasileiro este ano. Apesar de ainda estar em início de carreira, o ‘gringo’ caiu como uma luva no projeto do Tricolor cearense e promete surpreender o Galo nestas semifinais, depois de já ter provado seu valor ao eliminar São Paulo, CRB, Ceará, Ypiranga-RS e Caxias desde o início do torneio, enquanto o Alvinegro bateu Remo, Bahia e Fluminense para chegar até aqui.

Conclusão

Assim como o confronto do outro lado do chaveamento, este embate também tem algo em comum que é premiar duas equipes que enxergam no ataque a sua melhor defesa, e conhecem muito bem o caminho para as redes.

Os atleticanos são os favoritos pelo investimento pesado na qualidade de seu elenco, além de chegar às semifinais com resultados melhores e jogar em casa neste jogo de ida. Mas o Tricolor não deve se render fácil, e já provou ter um ataque letal ao anotar cinco gols contra o São Paulo, nas quartas de final.

As chances de Atlético-MG e Fortaleza protagonizarem um duelo de muitas jogadas de habilidade e bola na rede são altas entre dois plantéis habituados a sempre buscarem o ataque independente da situação do jogo, e a aposta recomendada aqui é para se ter mais de 2.5 gols - uma vez que, considerando a enorme qualidade ofensiva de ambos, devemos ter pelo menos três gols anotados ao longo desses primeiros 90 minutos semifinais.

Aposta: Mais de 2.5 gols com odds especiais na Bet365