Antoine Semenyo, estrela do Manchester City, descreveu seu companheiro Ryan Sharqi como um dos melhores jogadores do mundo, após a vitória esmagadora sobre o Liverpool (4 a 0), no último sábado, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Seminho marcou um gol e deu uma assistência, enquanto Sharqi contribuiu com um passe decisivo, e seu companheiro Erling Haaland marcou três gols, levando o Man City à semifinal.

Semino falou sobre Sharqi em declarações transmitidas pela ESPN: “Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele consegue literalmente fazer qualquer coisa com a bola, então isso facilita a minha vida”.

E acrescentou: “Sei que ele vai recuar e tentar me encontrar atrás dele ou passar a bola para os meus pés, e isso facilita as coisas”.

E continuou: “Lembro-me do meu primeiro dia de treino. Algumas das habilidades que ele exibia me fizeram pensar: ‘Que tipo de jogador é esse?’”.

E continuou: “Ele é um jogador de primeira linha. É criativo com a bola, e nós adoramos isso.”

O jogador ganês falou ainda sobre as ambições do Manchester City para o resto da temporada: “Sinto que há muita ambição e muitos objetivos que queremos alcançar nesta temporada. Há mais por vir, e só precisamos continuar”.

E acrescentou: “Esta é a parte mais importante da temporada agora, então queremos apenas vencer o maior número possível de jogos”.

E concluiu: “Cada partida é como uma final agora, então só precisamos continuar pressionando e ver o que vai acontecer”.