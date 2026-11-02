Em semana decisiva, Renato reclama de desgaste do Grêmio antes de enfrentar o Flamengo

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Treinador aponta diferença no tempo de descanso entre as equipes e vê sequência de jogos como desafio para o Tricolor na luta contra o rebaixamento

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O Grêmio ganhou fôlego na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo (2), na Arena, em Porto Alegre. Apesar de celebrar a vantagem construída em casa, Renato Gaúcho já voltou suas atenções para o próximo compromisso do Tricolor, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Às vésperas de enfrentar o Flamengo, o treinador demonstrou preocupação com o desgaste físico e a sequência de partidas da equipe.

Na quarta-feira (4), o Imortal visita o líder do Brasileirão, no Maracanã, em um confronto importante para suas pretensões na competição. Em situação delicada na luta contra o rebaixamento, o Grêmio não pode abrir mão de somar pontos. Renato, porém, destacou a diferença na preparação dos adversários: enquanto o time gaúcho entrou em campo pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro teve mais tempo de descanso e conta com um elenco mais numeroso para administrar o calendário.

"Hoje fizemos um jogo corrido e pegado, enfrentamos um grande adversário, que é o Atlético. E o Flamengo descansou. Quarta-feira a gente tem que enfrentar aquele poderoso Flamengo, e descansado", afirmou.

O técnico ainda ressaltou a capacidade do clube carioca de rodar o elenco e manter jogadores à disposição, antes de ironizar a vantagem na preparação. "E a gente tendo que lutar, mais a parte psicológica. 'Ah, mas o Flamengo está brigando pelo título'. Sim, mas descansou. Já tem dois times, se não tem mais. E ainda descansou. E a gente correndo atrás, se desgastando. Faz parte do futebol, fazer o quê...", completou.

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Questionado sobre a possibilidade de preservar titulares diante do Flamengo, já pensando no jogo de volta contra o Atlético-MG, Renato descartou priorizar a Copa do Brasil. A situação do Grêmio no Brasileirão, segundo ele, exige força máxima para tentar escapar da parte de baixo da tabela.

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"Queria estar no foco em uma competição. Estar resolvido no Brasileiro, para de repente poupar jogadores para jogar contra o Atlético. Não é nosso caso, a cada três dias temos uma decisão. Tem que correr atrás, não tem como", explicou.

O treinador também destacou a dificuldade de administrar o desgaste em uma sequência com partidas a cada poucos dias. "Mais importante é ver o cansaço deles. Jogamos hoje, vamos jogar quarta, depois sábado. É aí que falo que é difícil. Mas estamos nessa situação, temos que correr atrás. Amanhã começo a pensar na equipe que vai enfrentar o Flamengo", pontuou.

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Apesar da preocupação com o calendário, Renato valorizou a atuação diante do Atlético-MG e destacou a importância das jogadas ensaiadas para abrir o placar. Aos 11 minutos, Weverton lançou Carlos Vinícius, que finalizou para marcar o primeiro gol gremista. Embora estivesse adiantado, o atacante não foi flagrado em impedimento, já que a jogada começou em uma cobrança de tiro de meta. Para o treinador, o lance foi resultado direto do trabalho realizado nos treinamentos.

"É treinamento. Muita gente vai pensar que nós achamos o gol do Carlos Vinícius, mas é treinado. Nós temos duas, três jogadas com a bola parada, quando a bola está com o Weverton. Então nós treinamos, e uma dessas jogadas aconteceu e saiu o gol", explicou.

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Renato também elogiou a entrega do elenco e a capacidade de suportar a pressão atleticana em determinados momentos. "Valeu pela entrega de novo da equipe, é o que eu mais cobro deles. Soubemos sofrer em determinados momentos da partida. Mas a gente não deu muitas oportunidades à equipe do Atlético. Perdemos algumas bolas, o que é normal", avaliou.

Mesmo com a vantagem de dois gols, o comandante evitou qualquer clima de classificação antecipada e lembrou que a decisão ainda será disputada em Belo Horizonte. "Uma vantagem é sempre uma vantagem, independente do tamanho que ela seja, hoje nós conseguimos um bom resultado, mas não tem nada ganho. Jogamos os primeiros 90 minutos aqui. Agora nós temos mais 90 minutos lá em Belo Horizonte. A gente sabe da qualidade do adversário, muito bem treinado, com grandes jogadores. Eles têm todo o nosso respeito", alertou.

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O Grêmio visita o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (8), às 18h, volta a enfrentar o Atlético-MG, desta vez na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.