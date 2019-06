Sem vencer na Copa América, técnico do Paraguai avisa: "Não olho os números"

Eduardo Berizzo não se importa com a campanha modesta antes de encarar o Brasil

O faz uma campanha modesta na . A equipe do técnico Eduardo Berizzo empatou duas partidas e perdeu outra, mas mesmo assim o treinador não se incomoda com a trajetória apresentada antes de enfrentar o . As seleções se enfrentam pelas quartas de final nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena do .

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

"O que faço com os números? Não olho", avisou Berizzo. "As estatísticas não garantem nada, nem a favor e nem contra. É teoria", disse.

Os paraguaios possuem a oportunidade de repetir o ocorrido em 2011, quando avançaram até a final sem vencer, quando acabaram derrotados pelo . Nas quartas, eliminaram o Brasil nos pênaltis após um empate.

Nesta Copa América, o Paraguai empatou por 2 a 2 com o Qatar e por 1 a 1 com a , além de uma derrota por 1 a 0 para a . E Berizzo defendeu o desempenho do seu time no Grupo B.

"Nosso grupo tinha duas seleções que poderiam ter nos eliminado. E contra o Qatar, poderíamos ter vencido, mas era o campeão asiático (o Paraguai abriu 3 a 0 e cedeu o empate)", justificou.