Sem valor? Rueda faz previsão para Chile x Argentina: "Será um jogo interessante"

Técnico da seleção chilena prega respeito ao adversário: "rival com uma constelação de jogadores"

e irão disputar o terceiro lugar da neste sábado (6) e se Arturo Vidal revelou que "não faria sentido" o jogo, o técnico Reinaldo Rueda, por outro lado, prevê uma partida acirrada.

"Sem dúvida será um jogo importante sob todos os aspectos, em um torneio como a Copa América. Por conta da dignidade, do orgulho, poder fechar uma competição que, apesar de ter nos criado uma expectativa grande em que não chegamos aonde queríamos, temos à frente um rival que também fez uma grande competição", analisou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Rueda destacou a força e a campanha argentina na Copa América. "Um rival com uma constelação de jogadores, com grande trabalho, e acho que será um jogo muito interessante, de muitas formas. Falamos disso antes do treino e todo o grupo está disposto a disputar esse jogo amanhã", afirmou.

O treinador, no entanto, não confirmou qual será o time titular da La Roja. "Só falta esperar para ver como evolui a situação dos que vêm jogando com participações mais frequentes e a partir disso definir o grupo para amanhã", finalizou.