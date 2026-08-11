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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem um minuto em campo: como o Al-Qadsiah faturou 5 milhões de euros com um jogador ganês desconhecido?

Mercado da bola
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
J. Afriyie
Genk
Arábia Saudita
Gana
Bélgica

O clube saudita continua com seus fortes investimentos

O clube saudita Al-Qadisiyah obteve um grande lucro econômico em apenas um ano e meio, graças a um obscuro jogador ganês que não disputou um único minuto pela equipe.

A história remonta ao inverno de 2025, quando o Al-Qadisiyah contratou o atacante ganês Jerry Afriyie, de apenas 18 anos, vindo do clube Thoughts, que disputa a segunda divisão de Gana, por menos de um milhão de euros.

Apenas dois dias após a contratação, o Al-Qadisiyah anunciou o empréstimo de Afriyie ao clube espanhol Deportivo Lugo até o fim da temporada passada.

Após seu retorno, o atacante ganês não atuou pelo Al-Qadisiyah, já que o clube saudita anunciou seu empréstimo novamente, mas desta vez às fileiras do clube belga La Louvière, por uma temporada inteira.

O jornalista confiável Ben Jacobs disse que o Al-Qadisiyah concordou com a transferência definitiva de Afriyie ao clube belga Genk, durante a atual janela de transferências de verão, por 6 milhões de euros.

Campeonato Saudita
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Al-Shabab
ALS
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Campeonato Belga
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Genk
GNK
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Westerlo
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Isso ocorre depois que o jogador de 19 anos apresentou atuações destacadas durante a temporada passada do Campeonato Belga, na qual disputou 25 partidas, marcou 5 gols e deu uma única assistência, pelo La Louvière.

Assim, o Al-Qadisiyah conseguiu lucrar 5 milhões de euros com Afriyie, ou o equivalente a cerca de 21 milhões de riais sauditas, em apenas um ano e meio, sem que o jovem atacante ganês atuasse um único minuto pela equipe.

Esse negócio representa uma continuação da estratégia do Al-Qadisiyah, que já havia vendido o meio-campista argentino Eyqui Fernández ao Bayer Leverkusen, no verão passado, por 25 milhões de euros, um ano após sua contratação por menos de 19 milhões, junto ao Boca Juniors.

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