O clube saudita Al-Qadisiyah obteve um grande lucro econômico em apenas um ano e meio, graças a um obscuro jogador ganês que não disputou um único minuto pela equipe.
A história remonta ao inverno de 2025, quando o Al-Qadisiyah contratou o atacante ganês Jerry Afriyie, de apenas 18 anos, vindo do clube Thoughts, que disputa a segunda divisão de Gana, por menos de um milhão de euros.
Apenas dois dias após a contratação, o Al-Qadisiyah anunciou o empréstimo de Afriyie ao clube espanhol Deportivo Lugo até o fim da temporada passada.
Após seu retorno, o atacante ganês não atuou pelo Al-Qadisiyah, já que o clube saudita anunciou seu empréstimo novamente, mas desta vez às fileiras do clube belga La Louvière, por uma temporada inteira.
O jornalista confiável Ben Jacobs disse que o Al-Qadisiyah concordou com a transferência definitiva de Afriyie ao clube belga Genk, durante a atual janela de transferências de verão, por 6 milhões de euros.
Isso ocorre depois que o jogador de 19 anos apresentou atuações destacadas durante a temporada passada do Campeonato Belga, na qual disputou 25 partidas, marcou 5 gols e deu uma única assistência, pelo La Louvière.
Assim, o Al-Qadisiyah conseguiu lucrar 5 milhões de euros com Afriyie, ou o equivalente a cerca de 21 milhões de riais sauditas, em apenas um ano e meio, sem que o jovem atacante ganês atuasse um único minuto pela equipe.
Esse negócio representa uma continuação da estratégia do Al-Qadisiyah, que já havia vendido o meio-campista argentino Eyqui Fernández ao Bayer Leverkusen, no verão passado, por 25 milhões de euros, um ano após sua contratação por menos de 19 milhões, junto ao Boca Juniors.