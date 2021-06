Sem Thiago Silva e Douglas Luiz, Militão e Fred treinaram entre os titulares na Seleção

Dupla vive a expectativa de começar jogando diante do Equador, nesta sexta (04)

Depois de um longo período sem jogos, a seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (04), diante do Equador, pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O elenco da Canarinho deixou a Granja Comary na tarde desta quarta-feira (02), rumo a Porto Alegre, local do confronto. Foram cinco dias de treinamentos e nesta quinta (03), está programa uma atividade no Beira-Rio, palco do jogo.

Neste meio tempo, Tite fez alguns ensaios, mas ainda não confirmou os 11 que inicirão a partida. O treinador sofre com alguns defalques, entre eles o de Thiago Silva. Lesionado, o zagueiro até se apresentou, mas vem tratando a lesão para ficar à disposição na Copa América.

Na ausência do zagueiro campeão da Champions League, Tite deve optar por Éder Militão, que vem sendo constantemente convocado e fez uma boa temporada com a camisa do Real Madrid.

Outra ausência é a de Douglas Luiz. O volante conquistou a confiança de Tite e se tornou rapidamente titular da seleção brasileira, mas está suspenso e não poderá entrar em campo diante do Equador. Sendo assim, Fred vive a expectativa de hedar a vaga. O meio-campista do Manchester United treinou entre os titulares nesta quarta.

No meio-campo, Tite também tem outro desfalque, trata-se de Coutinho. O jogador, que se firmou na seleção brasileira nos últimos anos está lesionado e não se recuperou a tempo. Além disso, Everton Ribeiro, que foi destaque nos dois últimos jogos diante de Venezuela e Uruguai, se apresentou com dores na coxa e ainda não participou de nenhuma atividade no gramado. Desta forma, Lucas Paquetá foi acionado e também treinou entre os 11 iniciais.

Com 12 pontos, o Brasil é o líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira (04), a Seleção encara o Equador, às 21h30, no Beira-Rio. No dia 8, o adversário é o Paraguai, em Assunção.