Sem tempo, sem internet e com hotel 'exclusivo': assim está o Inter na Venezuela

O Colorado enfrenta o Deportivo Táchira, na terça-feira (11), pouco tempo depois da semifinal do Campeonato Gaúcho

O tempo é algo cada vez mais raro para os times brasileiros que estão disputando a reta final dos campeonatos estaduais e, ao mesmo tempo, a Libertadores da América 2021. O Internacional é o exemplo mais recente do calendário cada vez mais apertado no futebol - com toda a 'correria' que precisou fazer pensando no duelo contra o Deportivo Táchira nesta terça-feira, dia 11.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No sábado à noite (8), o Inter enfrentou o Juventude, quando venceu por 4 a 1 e garantiu classificação para a final do Campeonato Gaúcho. Quase doze horas após a partida, a delegação colorada já embarcava para uma viagem de oito horas de avião e mais uma hora de ônibus até a cidade de San Cristóbal, capital do estado de Táchira, na Venezuela, onde jogará pela Libertadores neste meio de semana.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

“Com certeza uma viagem desgastante. Ainda estamos em processo de recuperação da viagem mas, até amanhã iremos estar preparados para o jogo. É um confronto direto e nós temos que vencer para se distanciar do Táchira e manter a liderança que é o nosso objetivo”, destacou o lateral esquerdo Moisés

E não será por falta de privacidade que os jogadores do Inter deixarão de descansar. O hotel onde o colorado está hospedado só tem a delegação colorada como hóspede, e o sinal de internet é quase inexistente nas cercanias da concentração.

“Aqui a cidade é muito pequena, com dificuldade de comunicação, dificuldade com internet. A gente desceu em uma base aérea da aeronáutica, que também é o aeroporto da região, levamos quase uma hora de deslocamento até o hotel, uma viagem desgastante. O hotel é bom, está só a delegação. O ambiente está bom, estamos tranquilos e preparados para o jogo”, destacou o vice de futebol colorado João Patrício Hermann, em contato com a reportagem da Goal.

Para esta partida, que vale a liderança do Grupo B da Libertadores, o treinador colorado Miguel Angel Ramiréz, só teve a tarde desta segunda-feira para preparar o time. O treino ocorreu em um gramado anexo ao Estádio Pueblo Nuevo, local do confronto entre Táchira e Inter.

O atacante chileno Carlos Palacios, que sofreu uma pancada na panturrilha da perna esquerda no jogo contra o Juventude, viajou com a delegação, mas não tem presença garantida no jogo. Ele vai seguir tratamento até horas antes da partida para tentar ficar à disposição.