Compartilhar Siga GOAL no Google

A missão do argentino Mauricio Pochettino no Manchester United começa em meio a um ambiente carregado de desafios e num momento que não permite muitas experiências nem perda de tempo, depois que a equipe se viu em uma situação extremamente difícil, próxima da zona de rebaixamento da Premier League.

Publicidade

O novo treinador não precisou esperar muito para encarar um dos testes mais difíceis possíveis: o Manchester United se prepara para enfrentar o arquirrival Liverpool, no próximo domingo, em Anfield, pela 11ª rodada da Premier League.

Na primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo, Pochettino revelou o tamanho do entusiasmo que o acompanha nesta nova experiência e a natureza do trabalho intenso que iniciou desde a chegada.

Ele também abordou sua visão para a reconstrução da equipe, sua posição sobre o capitão Bruno Fernandes e os desafios que aguardam o vestiário, além de sua leitura sobre a condição física dos jogadores e o nível de confiança dentro do grupo.

Pochettino começou pedindo desculpas pelo atraso em aparecer diante da imprensa, explicando que a comissão técnica não parou de trabalhar até os últimos momentos: "Pedimos desculpas pelo atraso. Estávamos treinando até agora e não tivemos nem a chance de tomar banho".

Publicidade Publicidade

Sobre assumir o comando do Manchester United e se já havia estado perto do cargo em ocasiões anteriores, o treinador argentino explicou: "Não sei se estivemos perto de treinar a equipe no passado ou não, mas o importante é que estamos aqui agora e sentimos um grande entusiasmo por estar neste clube incrível".

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Pochettino admitiu que os primeiros dias foram extremamente corridos, em meio às tentativas de conhecer os detalhes do clube, dos jogadores e dos funcionários, além da preparação para o aguardado confronto com o Liverpool.

E acrescentou: "Estamos felizes por estar aqui, mas muito ocupados com a adaptação nos últimos dias. Acho que estamos numa corrida contra o tempo para chegar a uma condição que nos permita competir contra o Liverpool".

Publicidade

O treinador revelou o tamanho da pressão que vive desde a chegada: "Durmo de três a quatro horas por dia. Preciso conhecer cada pessoa dentro do clube, porque queremos causar impacto e dar uma contribuição positiva, além de criar as condições adequadas para que nossos talentosos jogadores possam brilhar".

Nova construção sem mexer na identidade do Manchester United

O novo técnico falou sobre sua visão para o projeto que pretende estabelecer em Old Trafford, ressaltando que sua missão não se limita a melhorar os resultados de forma temporária, mas se estende ao desenvolvimento dos jogadores e à busca da melhor maneira de extrair o máximo deles.

Publicidade

E disse: "Viemos com uma visão de construir algo do zero. Encontramos pessoas que nos apoiaram muito dentro do clube, o que facilitou o processo de adaptação".

Ele acrescentou que falar sobre a cultura do clube exige levar em conta sua história e sua identidade consolidada: "A cultura e a identidade do Manchester United já existem. É um clube com uma história repleta de anos maravilhosos, e é difícil encontrar outro clube do seu tamanho".

Publicidade

E continuou: "Precisamos ter a mente aberta, fazer o nosso melhor para apresentar um desempenho forte e trabalhar para convencer os jogadores a adotar a nossa abordagem. Essa é a nossa missão".

Ao falar sobre o tamanho do desafio que o espera, Pochettino enfatizou que não quer se ocupar com o que aconteceu antes de sua chegada, considerando que o momento atual exige foco apenas no futuro.

Publicidade

E afirmou: "Não penso muito no passado. Trata-se de construir a nossa própria abordagem aqui. Claro que sentimos o apoio do clube, e já começamos a trabalhar. O passado não vai nos ajudar em nada, e pensar no que aconteceu ontem não adianta. Conversamos com os jogadores, e o mais importante agora é focar no próximo passo".

Ele reforçou que a prioridade é ajudar o grupo a apresentar seu melhor nível: "Sentimos o apoio e vamos trabalhar muito para ajudar os jogadores a render o máximo. Essa é a nossa prioridade".

Publicidade

Bruno Fernandes no centro do projeto e indefinição sobre a renovação

O capitão português Bruno Fernandes recebeu atenção especial durante a entrevista coletiva, depois que Pochettino foi questionado sobre o status do jogador no elenco e o peso que ele terá na próxima fase.

O treinador argentino elogiou o comprometimento dos jogadores desde sua chegada, destacando a importância do capitão português, mas ressaltou ao mesmo tempo a necessidade de que todos no grupo sintam seu valor no novo projeto.

Publicidade

E disse: "Acho que o comprometimento de todos os jogadores tem sido incrível desde o primeiro dia. Bruno é o nosso capitão e um jogador muito importante, mas todos os jogadores precisam se sentir importantes".

Pochettino revelou ter feito uma longa reunião com os jogadores, como parte do esforço para conhecê-los e ouvir suas ideias: "Conversamos ontem, e passei três horas no meu escritório dialogando com todos os jogadores. Alguns lesionados não estiveram na reunião, mas vou conversar com todos nos próximos dias".

Publicidade

Quando perguntado sobre o futuro do contrato de Fernandes, o treinador preferiu adiar o assunto, limitando-se a dizer: "Teremos tempo para falar sobre o que você me perguntou".

Vestiário corresponde, e Pochettino busca recuperar a confiança

Em relação ao ambiente no vestiário, Pochettino explicou que entender a natureza e a identidade do clube é o primeiro passo para qualquer treinador que assume o cargo, apontando que percebeu nos jogadores um desejo real de mudar a imagem e melhorar os resultados.

Publicidade

E disse: "Nossa missão é nos adaptar e seguir em frente. O mais importante ao chegar a um clube novo é entender sua cultura e sua identidade. Sabemos perfeitamente o que este clube representa para todos".

Ele acrescentou que os jogadores têm consciência do tamanho da responsabilidade que carregam, não só com o clube, mas também diante da torcida, de suas famílias e de seus amigos, garantindo que percebeu neles um comprometimento claro desde o início do trabalho.

Publicidade

O treinador abordou ainda a crise de confiança que pode atingir os jogadores em consequência da queda nos resultados, considerando que a chegada de uma nova comissão técnica pode dar ao grupo um impulso moral diferente.

E explicou: "É natural que a confiança caia quando você não vence os jogos. Acho que os jogadores precisam sentir algo novo da nossa parte, e é isso que costuma acontecer quando chega uma nova comissão técnica".

Publicidade

E continuou: "Senti deles uma boa resposta e uma boa receptividade nos últimos dois dias. No fim do treino de hoje, agradeci pelo esforço que fizeram, e isso é positivo. Agora precisamos consolidar nossos princípios e aplicar nossa filosofia. A equipe tem a qualidade necessária, e precisamos liberar todo o seu potencial".

Plenos poderes e um recado sobre a condição física

Pochettino também não deixou de falar sobre a extensão de seus poderes no Manchester United, depois que surgiram questionamentos sobre seu papel nas decisões esportivas e administrativas relacionadas à equipe.

Publicidade

O treinador garantiu que manterá o papel técnico completo, desde a escolha da lista de relacionados e da escalação titular até as substituições, indicando que pretende, no futuro, participar das principais decisões que afetam a equipe.

E disse: "Ao longo de toda a minha carreira, sempre fui treinador, técnico ou manager da equipe, então não há uma mudança fundamental no meu papel. Como técnico, serei eu quem vai definir a lista de relacionados para o jogo de domingo, escolher a escalação titular com 11 jogadores e fazer as substituições".

Publicidade

E acrescentou: "Sei que, no futuro, vou querer participar de todas as principais decisões que afetam a equipe. Afinal, o Manchester United é um clube de futebol".

Sobre a condição física dos jogadores, Pochettino tratou a pergunta com cautela, recusando-se a fazer julgamentos precipitados ou a avaliar o grupo sem levar em conta as circunstâncias pelas quais ele passou.

Publicidade

E disse: "Encontramos um grupo de jogadores, apresentamos a eles nossa filosofia de jogo, e eles abraçaram a ideia de ter coragem. Mas não gosto de entrar nesse tipo de discussão, porque não podemos analisar as coisas fora de contexto nem falar sobre dados sem entender as circunstâncias em torno deles".

E ponderou: "Preciso ser sincero: às vezes, os dados refletem o que já dá para perceber em campo. Mas não estamos aqui para criticar ninguém ou expor pontos negativos, e sim para trabalhar lado a lado com o clube e construir".

Publicidade

Pochettino encerrou destacando que o momento em que assumiu o cargo não pode ser julgado de antemão, lembrando um conselho do pai que o acompanha desde a infância: "Nunca dá para ter certeza. O momento tem suas próprias regras, e futebol é futebol. Aprendi uma lição muito jovem, quando meu pai me aconselhou a estar sempre preparado, porque você nunca sabe quando vai chegar a oportunidade da sua vida".