Sem técnico... Três pré-temporadas preparam o Al-Nasr para defender o título do Campeonato Saudita

O Al-Nasr traçou seu plano de preparação para a nova temporada 2026-2027, com o objetivo de defender o título conquistado na última temporada da Liga Roshen.

O Al-Nasr conquistou o título da Liga Roshen na última temporada, após um hiato de sete anos, ao fim de uma disputa acirrada que se estendeu até a última rodada contra o vizinho e rival tradicional, o Al-Hilal.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o clube Al-Nasr realizará três estágios de pré-temporada neste verão, a fim de se preparar para a nova temporada.

Os preparativos começam com um estágio interno na capital saudita, Riad, com duração de 9 dias, antes da viagem para a cidade de Abha, onde será realizado outro estágio, também de 9 dias, no estádio do clube Damak.

Após concluir os preparativos internos, o Al-Nassr seguirá para a Portugal, a fim de realizar a fase final dos preparativos, que incluirá a realização de alguns jogos amistosos em preparação para a nova temporada.

Isso ocorre em um momento em que ainda não foi definido o novo técnico que comandará a equipe na próxima temporada, após a confirmação da saída do português Jorge Jesus, conforme ele mesmo anunciou ao final da última temporada.

O nome do “Al-Nasr” está sendo associado à contratação de vários treinadores, entre os quais se destacam o espanhol Roberto Martínez, atual técnico da seleção de Portugal, além do português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, do Brasil.

Vale lembrar que o Al-Nassr disputará quatro títulos na próxima temporada: a Liga Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.