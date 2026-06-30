Sem técnico e com três jogadores da seleção nacional... O Sahel Espanhol prepara o Al-Ittihad para a temporada de retorno

O clube Al-Ittihad, da Arábia Saudita, inicia seus preparativos para a nova temporada de futebol 2026-2027 sem técnico e também sem três de seus jogadores internacionais, na esperança de voltar às glórias após uma temporada decepcionante em todos os níveis.

O Al-Ittihad encerrou a última temporada da pior maneira possível, ficando em quinto lugar no Campeonato Saudita, sendo eliminado da Supercopa Saudita e da Copa do Rei nas semifinais, e da Liga dos Campeões da Ásia nas quartas de final.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o Al-Ittihad iniciará seus preparativos para a nova temporada na próxima terça-feira, na cidade de Jeddah, onde permanecerá por uma semana, período durante o qual os jogadores passarão por exames médicos.

Esse início pode ocorrer sem técnico, já que ainda não foi contratado um novo treinador para substituir o português Sérgio Conceição, e também contará com a ausência do trio de jogadores da seleção nacional: os sauditas Hassan Kaddash e Saleh Al-Shehri, e o argelino Hossam Aouar.

Kadash e Al-Shehri foram eliminados da Copa do Mundo com a seleção saudita ainda na fase de grupos, mas foram dispensados da primeira fase do treinamento, assim como Aouar, que se prepara com a Argélia para enfrentar a Suíça nas oitavas de final, na manhã desta sexta-feira.

O trio de jogadores internacionais se juntará à segunda fase do treinamento, que será realizada na cidade litorânea de Marbella, na Espanha, entre os dias 14 e 31 de julho próximo.

Vale lembrar que o clube disputará três títulos na próxima temporada: a Liga Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas e a Liga dos Campeões da Ásia, na qual começará pela fase preliminar.