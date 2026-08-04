O Al-Ahli, da Arábia Saudita, revelou os últimos jogos amistosos que disputará antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027, apesar de não contar com um técnico permanente no comando no momento.

Jaïssle havia apresentado seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli na última quinta-feira, para assumir a responsabilidade do clube inglês Newcastle United, e o Al-Ahli não conseguiu, até agora, contratar um novo treinador.

O Al-Ahli publicou, nesta terça-feira, em sua conta oficial na rede social "X", uma postagem na qual anunciou o confronto contra o clube saudita Al-Ettifaq, amanhã, quarta-feira, em seu último amistoso antes do início da nova temporada.

O Al-Ahli disputará essa partida sob o comando do técnico português Rui Santos, que dirige a equipe de forma interina, até a contratação de um novo treinador para substituir Jaïssle.

A partida contra o Al-Ettifaq vem substituir o confronto com o Abha, que estava programado para depois de amanhã, quinta-feira, e que foi cancelado depois que a tabela do Campeonato Saudita marcou o jogo entre as duas equipes, na segunda rodada, para o dia 22 de agosto deste ano.

A partida contra o Al-Ettifaq será o sétimo amistoso disputado pelo Al-Ahli antes do início da nova temporada, após 6 jogos em seu período de preparação no exterior, na Áustria e em Portugal, no mês passado, nos quais venceu apenas o austríaco Saalfelden pelo placar de 8 a 0.

Em contrapartida, o Al-Ahli perdeu 3 partidas, para o alemão Holstein Kiel e para os portugueses Vitória de Guimarães e Portimonense, além de ter empatado com gols com o português Rio Ave e o inglês Fulham.

O Al-Ahli começa oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto deste ano, quando enfrentará o Al-Diriyah, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

Vale lembrar que o Al-Ahli busca a conquista do Campeonato Saudita, ausente de suas vitrines desde 2016, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de elite, conquistado nas duas últimas temporadas.