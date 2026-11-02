"Sem Steijn não quis entrar em campo contra o Fortuna. Ele estava emocionado demais"

Deixar Sem Steijn no banco em Feyenoord x Fortuna Sittard não foi apenas uma escolha de Giovanni van Bronckhorst. O próprio meio-campista "não estava bem", afirmou Van Bronckhorst na entrevista coletiva antes do duelo com a Inter.

O Feyenoord abriu o placar contra o Fortuna Sittard no sábado à tarde, após uma hora de jogo. Luciano Valente completou um cruzamento para trás de Anis Hadj Moussa.

Os visitantes empataram a cinco minutos do fim. E foi justamente Shiloh 't Zand, emprestado pelo Feyenoord, quem marcou com um chute de fora da área.

Depois do empate, Steijn, conhecido por sua capacidade de marcar gols, não entrou em campo. "Depois daquele 1 a 1, é claro que você quer fazer uma substituição ofensiva. E acho que Sem, claro, também em conversa com minha comissão técnica... quando foram até ele para colocá-lo em campo, bom, dava para ver que ele ainda estava abalado."

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"Acho que talvez ainda estivesse abalado por não ter entrado. Por isso, também achamos que ele não estava pronto para entrar. Então tomei a decisão de deixar como estava", concluiu Van Bronckhorst.

"Nossa intenção era colocá-lo em campo. E, às vezes, sim, às vezes um jogador também não está bem para entrar. Ainda mais depois de ter que voltar a se sentar."

"No fim das contas, ele voltou a treinar bem nos últimos dias e está pronto para entrar amanhã. Às vezes, como treinador, você precisa avaliar apenas aquele momento para decidir se é sensato colocar alguém em campo ou não. E amanhã a situação será diferente", concluiu.

O Feyenoord enfrenta a Inter na terça-feira, às 21h, pela Liga dos Campeões. A partida será disputada no De Kuip e terá transmissão da Ziggo Sport.