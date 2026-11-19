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A nova era do Manchester United sob o comando de Mauricio Pochettino começou oficialmente, mas o sigilo normalmente mantido em Carrington já foi quebrado. Um voo inesperado de drone sobre o centro de treinamento do clube deu aos torcedores, pela primeira vez, uma visão sem filtros dos preparativos táticos do treinador.

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Vigilância aérea em Carrington

IMAGO

O início da era Pochettino no Manchester United trouxe uma preocupação inesperada com a segurança depois que um operador de drone conseguiu filmar o primeiro treino de maior porte do argentino. Doze minutos de imagens em alta definição foram captados do céu sobre Carrington e posteriormente publicados no YouTube, oferecendo uma visão inédita de como o ex-treinador de Chelsea e Tottenham está moldando seu novo elenco.

Embora o clube normalmente mantenha um perímetro de segurança rigoroso para preservar seus segredos táticos, a pessoa responsável pelo voo insistiu que agiu inteiramente dentro da lei.

Conforme noticiado pela BBC Sport, o operador defendeu sua atitude: "Para quem está perguntando sobre a legalidade: o espaço aéreo não tem restrições, o que significa que qualquer pessoa pode voar sobre ele. O drone permaneceu no campo de visão o tempo todo, não sobrevoou ninguém nem sequer chegou perto de alguém. Portanto, foi um voo perfeitamente legal segundo as regras da CAA, que regulamenta o uso de drones. O drone está devidamente identificado, e tenho todas as licenças, a cobertura de responsabilidade civil e o seguro exigidos. Quanto à divulgação de informações sobre o time ou a tática, era meia hora após o início do primeiro treino do treinador, havia muitos profissionais da imprensa lá, então certamente essas não serão as únicas imagens do treino divulgadas."

Pistas táticas e divisão do elenco

Apesar das justificativas legais apresentadas pelo piloto do drone, as imagens naturalmente provocaram intensa especulação sobre as escolhas de Pochettino e a formação tática que ele pretende usar. O vídeo mostra um grupo de dez jogadores de linha trabalhando diretamente com o treinador, incluindo nomes habituais como Harry Maguire, Kobbie Mainoo e Amad Diallo. Os recém-chegados Matheus Cunha e Bryan Mbeumo também integravam o grupo, embora a presença dos jovens Ayden Heaven e Harry Amass indique que essa talvez não seja a escalação definitiva para a difícil visita ao Liverpool, em Anfield, no fim de semana.

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Em outra parte do campo de treinamento, o capitão Bruno Fernandes foi visto comandando um exercício intenso de troca de passes sob pressão ao lado de uma mistura de jogadores experientes e promessas da base. A atividade incluiu bastante trabalho técnico, e os jovens Shea Lacey e Dan Armer tiveram a chance de impressionar a nova comissão técnica.

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O drone também registrou Jesus Perez, assistente de longa data de Pochettino, circulando entre os diferentes grupos para supervisionar os exercícios. Já os gêmeos idênticos Jack e Tyler Fletcher foram distribuídos entre os dois principais grupos de treino para equilibrar o número de jogadores durante os exercícios táticos.

Preocupações com a segurança e limites legais

O Manchester United até agora não comentou o incidente, mas a quebra de privacidade evidencia uma preocupação crescente dos clubes da elite com a vigilância aérea. Embora o operador tenha afirmado que o voo foi legal, as diretrizes da Autoridade de Aviação Civil incluem alertas específicos sobre a expectativa de privacidade em locais como jardins ou propriedades privadas. Segundo elas, o uso desses dispositivos onde as pessoas esperam ter privacidade pode configurar uma violação das leis de proteção de dados.

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A equipe de comunicação do próprio United também estava presente para filmar o treino para os canais oficiais, mas normalmente segue restrições rigorosas quanto à divulgação de esquemas táticos. Com o importante confronto contra o Liverpool se aproximando, o Manchester United espera que essas "câmeras no céu" não tenham revelado demais de seu plano de jogo ao rival neste período de transição.