Sem sair do seu lugar... A FIFA anuncia oficialmente a classificação da primeira seleção entre as terceiras colocadas

A seleção da Bósnia e Herzegovina garantiu oficialmente sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, graças à vitória sobre o Catar (3 a 1), na noite de ontem, quarta-feira, na terceira rodada das partidas do Grupo B do torneio.

A seleção da Bósnia e Herzegovina soma 4 pontos e ocupa a terceira posição no grupo, mas garantiu sua vaga nas fases eliminatórias como a primeira entre as terceiras colocadas, e aguarda o término da fase de grupos para saber quem será seu adversário.

Também se classificaram pelo Grupo B a Suíça, em primeiro lugar, e o Canadá, um dos países anfitriões do torneio, em segundo lugar, enquanto o Catar foi eliminado do torneio, ficando na última posição do grupo com apenas um ponto.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA), em seu site oficial, incluiu a seleção da Bósnia e Herzegovina entre as equipes oficialmente classificadas para as oitavas de final, graças aos 4 pontos conquistados na fase de grupos.

A Bósnia começou sua trajetória na Copa do Mundo com um empate contra o Canadá (1 a 1), antes de sofrer uma goleada contra a Suíça (4 a 1) e, na última rodada, se recuperar e derrotar o Catar (3 a 1).

Vale lembrar que as duas primeiras equipes de cada chave se classificam oficialmente para as oitavas de final, enquanto os oito melhores terceiros colocados das 12 chaves também avançam.

Até o momento, 13 seleções se classificaram oficialmente para as oitavas de final: México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

Já foram oficialmente eliminadas as seleções da República Tcheca, do Catar, do Haiti, da Turquia, da Tunísia, da Jordânia e do Panamá.







