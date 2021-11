Sem Rodrigo Caio, Flamengo encara Athlético-PR com larga lista de desfalques

Renato Gaúcho segue com problemas no setor defensivo, no meio-campo e ataque; comissão técnica adia retorno de David Luiz

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o líder Atlético-MG, no Maracanã, o Flamengo mira uma boa sequência no Brasileirão para seguir sonhando com o título. Nesta terça-feira (02), o time de Renato Gaúcho encara o Athlético-PR, na Arena da Baixada, mas como vem sendo de praxe, com vários desfalques.

Ausências contra o Atlético-MG, Diego Ribas e Filipe Luís também não estarão presentes na partida desta terça. A dupla ainda está entregue ao departamento médico do clube e não tem previsão de retorno.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quem também segue fora é Arrascaeta. O meia se recupera de uma lesão na coxa, ele segue fazendo trabalhos específicos e ainda não foi reintegrado ao grupo.

Na zaga, Rodrigo Caio, que sentiu dores no joelho durante o aquecimento, antes da partida contra o Galo, também está de fora. O jogador inicou o tratamento na última segunda-feira (31), e é ausência confirmada.

David Luiz, que já está recuperado de lesão, também não estará presente. A comissão técnica entende que por exigir mais do atleta, um retorno na grama sintética não é o ideal. O zagueiro deve ficar à disposição a partir do próximo jogo, diante do Atlético-GO, no Maracanã.

Com bom histórico de gols diante do Athlético-PR, o atacante Bruno Henrique também está fora da partida. O jogador levou o terceiro amarelo contra o Galo e, suspenso, não enfrenta o Furacão.

Com 49 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado na tabela de classificação, com dois jogos a menos que o líder Atlético-MG, que soma 59. O time de Renato Gaúcho encara o Furacão nesta terça-feira (02), às 16h, na Arena da Baixada.