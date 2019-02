Sem renovar com Barcelona, Rakitic entra na mira do Manchester United

Croata já havia declarado sua vontade de permanecer no clube catalão, mas a falta de definição pode dar brecha à sua saída

Ivan Rakitic é grande alvo de contratação no Manchester United, já que não há previsão na renovação de seu contrato com o Barcelona.

Segundo o portal Daily Mail, o croata é um dos nomes principais da diretoria para a próxima temporada dos Red Devils. O meio-campista é titular absoluto na equipe catalã, mas o clube não pretende aumentar seu salário junto com a renovação, e a falta de definição pode acelerar sua saída.

Rakitic tem contrato com o Barça até junho de 2021, e já havia declarado que sua vontade é permanecer no clube. Além do United, outros clubes como Chelsea, PSG e Inter de Milão estão na concorrência para contratá-lo.