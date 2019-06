Sem querer, jogador argelino 'mostra demais' e é cortado da Copa Africana de Nações

O incidente em questão ocorreu durante uma transmissão no Twitch, levando o técnico Djamel Belmadi a remover o jogador do time

O meio-campista da , Haris Belkebla, foi retirado da equipe da Copa Africana de Nações, depois de expor o traseiro durante uma transmissão ao vivo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Imagens de vídeo de Belkebla recentemente apareceram na mídia social mostrando-o se expondo no Twitch enquanto o companheiro de equipe Alexandre Oukidja jogava o game Fortnite.

O incidente levou o técnico da Argélia, Djamel Belmadi, a deixar o meio-campista, com o meia Mohamed Benkhemassa, do USM Alger, a servir como seu substituto.

"O técnico da seleção, Djamel Belmadi, decidiu excluir o meia da Argélia Haris Belkebla do campo de treinamento da Copa da África", disse a Federação de Futebol da Argélia em comunicado nesta quarta-feira.

"A decisão do técnico foi manter a disciplina dentro do grupo, que ele considera fundamental".

Na sequência da sua expulsão, Belkabla pediu desculpa aos seus companheiros de equipa e ao povo argelino, enquanto prosseguem os preparativos para a Taça das Nações Africanas.

“Eu quero me desculpar com o povo argelino. Eu não acho que eu estava vivo nas mídias sociais. No entanto meu gesto foi inadequado ", disse ele.

"Eu cometi um erro e paguei o preço. Isso quebra meu coração. Espero que a Argélia ganhe o AFCON, mas o sonho para aqui para mim".

O meia de 25 anos ainda não ganhou pela Argélia, mas se classificou para o país como um jovem internacional até o nível sub-23.

Belkebla fez 36 participações no total de Brest nesta temporada na Ligue 2 da , marcando um gol quando o clube terminou em segundo no campeonato para ganhar a promoção para a .

A está marcada para 21 de junho, com a Argélia no Grupo C com , e .

A Argélia abrirá o torneio, que será realizado no em 23 de junho contra o Quênia, antes de enfrentar o grupo favorito Senegal quatro dias depois.

Eles vão encerrar a fase de grupos contra a Tanzânia em 1 de julho.

Mais artigos abaixo

A Argélia ganhou a competição em uma ocasião, triunfando na edição de 1990, com seu torneio mais recente terminando em uma eliminação na fase de grupos.

A equipe não conseguiu sair do grupo em dois dos últimos três torneios, mas vai procurar uma atuação mais forte atrás de astros como Riyad Mahrez, Islam Slimani, Yacine Brahimi e Sofiane Feghouli neste verão.