Sem quarta promoção consecutiva: Wrexham perde por pouco a vaga nos play-offs para a Premier League

Não vai rolar a quarta promoção consecutiva para o Wrexham AFC. O clube galês, que há alguns anos pertence às estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, acabou perdendo por pouco a chance de disputar os play-offs pela promoção à Premier League na última rodada do Campeonato Inglês.

A disputa pelo título da Championship já havia sido decidida a favor do Coventry City. Abaixo dele, a situação estava extremamente acirrada no início da última rodada.

O segundo colocado, o Ipswich Town, tinha as melhores chances de ser promovido diretamente como vice-campeão. No entanto, caso perdesse pontos, o Millwall e o Middlesbrough ainda poderiam alimentar esperanças.

Abaixo deles, tudo ainda era possível. O Southampton já estava garantido nos play-offs, mas Wrexham, Hull City e Derby County também tinham chances.

No sábado, o Ipswich não teve problemas em casa contra o Queens Park Rangers e, assim, volta à Premier League junto com o Coventry City. Isso significou que Millwall e Middlesbrough tiveram que se contentar com os play-offs.

Na disputa pela última vaga de promoção, a tensão se manteve por muito tempo na tarde de sábado. Tanto o Wrexham quanto o Derby County estiveram na liderança por um tempo e, com isso, ocupavam virtualmente a sexta posição.

O Wrexham acabou empatando em 2 a 2 com o Middlesbrough e terminou na sétima posição. O Derby County perdeu por 1 a 2 para o Sheffield United e, com isso, o Hull City, que venceu o Norwich City por 2 a 1, foi quem saiu ganhando.

Nos play-offs, o terceiro colocado Millwall enfrenta o sexto colocado Hull. O quarto colocado Southampton enfrenta o quinto colocado Middlesbrough. Os vencedores das duas duplas de partidas disputarão a final em Wembley por uma vaga na Premier League.