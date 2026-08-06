Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem propostas oficiais: novo passo do Al-Hilal no caminho de Cancelo para o Barcelona

Mercado da bola
Al Hilal
Barcelona
J. Cancelo
Campeonato Saudita
La Liga
Arábia Saudita
Espanha
Portugal

"O Líder" deseja definir o futuro do lateral português

O clube saudita Al-Hilal deu mais um passo no caminho da transferência de seu lateral português João Cancelo para as fileiras do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

Cancelo saiu por empréstimo ao Barcelona durante a segunda metade da temporada passada, e relatos da imprensa confirmam seu desejo, assim como o desejo do clube catalão, de dar continuidade a essa relação contratual no período que se aproxima.

O jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi revelou a existência de negociações verbais em andamento no momento entre o Al-Hilal e o agente do lateral português, a fim de definir seu futuro na próxima temporada.

Al-Suwailhi esclareceu, em publicação por sua conta pessoal no site "X", que o Barcelona não apresentou nenhuma proposta oficial para a contratação de Cancelo até o momento, limitando-se o assunto a alguns questionamentos verbais.

Ingressos para as partidas da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Amistosos de clubes
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Cancelo transferiu-se para o Al-Hilal no verão de 2024, vindo do Manchester City, apresentando altos níveis em sua primeira temporada, mas ficou fora da lista local na segunda temporada, iniciando uma jornada de rebeldia contra o clube saudita.

O Al-Hilal deseja definir o destino de seus jogadores estrangeiros antes do início da nova temporada, especialmente depois que seu elenco passou a ficar lotado de jogadores estrangeiros acima da idade, sendo-lhe permitido inscrever apenas 8 deles na lista da Roshn League.

O "Líder" inicia sua trajetória na Saudi Pro League na sexta-feira, 14 de agosto, quando enfrenta o Al-Faisaly, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da competição.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google