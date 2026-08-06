O clube saudita Al-Hilal deu mais um passo no caminho da transferência de seu lateral português João Cancelo para as fileiras do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

Cancelo saiu por empréstimo ao Barcelona durante a segunda metade da temporada passada, e relatos da imprensa confirmam seu desejo, assim como o desejo do clube catalão, de dar continuidade a essa relação contratual no período que se aproxima.

O jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi revelou a existência de negociações verbais em andamento no momento entre o Al-Hilal e o agente do lateral português, a fim de definir seu futuro na próxima temporada.

Al-Suwailhi esclareceu, em publicação por sua conta pessoal no site "X", que o Barcelona não apresentou nenhuma proposta oficial para a contratação de Cancelo até o momento, limitando-se o assunto a alguns questionamentos verbais.

Cancelo transferiu-se para o Al-Hilal no verão de 2024, vindo do Manchester City, apresentando altos níveis em sua primeira temporada, mas ficou fora da lista local na segunda temporada, iniciando uma jornada de rebeldia contra o clube saudita.

O Al-Hilal deseja definir o destino de seus jogadores estrangeiros antes do início da nova temporada, especialmente depois que seu elenco passou a ficar lotado de jogadores estrangeiros acima da idade, sendo-lhe permitido inscrever apenas 8 deles na lista da Roshn League.

O "Líder" inicia sua trajetória na Saudi Pro League na sexta-feira, 14 de agosto, quando enfrenta o Al-Faisaly, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da competição.