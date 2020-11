Sem Pedro e Gabigol, Bruno Henrique vira opção para ser referência no ataque do Fla

Camisa 27 fez bons jogos com Jorge Jesus como centroavante e pode ser o escolhido por Ceni para o jogo contra o São Paulo

Rogério Ceni tem muitos problemas para escalar o para o confronto desta quarta-feira (18), contra o , no Morumbi. Com seis desfalques, o treinador não contará com seus dois principais atacantes: Gabigol e Pedro, ambos com dores na coxa, se recuperam de olho na sequência da temporada e podem dar lugar a Bruno Henrique, que já foi experimentado como homem de referência na frente.

Sem seus artilheiros, Ceni testou algumas possibilidades nos dois últimos treinos, como o próprio Bruno atuando como jogador mais próximo do gol adversário. EleO jogador já fez esta função em várias oportunidades em 2019, sob o comando do português Jorge Jesus, e garantiu ao novo treinador que se sente muito confortável na posição. Assim, ele pode ter Arrascaeta, que não deve jogar os 90 minutos, atuando mais próximo, num 4-4-2.

Ceni também testou Lincoln, único centroavante disponível no elenco para esta partida. No entanto, o momento do jogador, que perdeu um gol incrível no último final de semana, contra o , e a falta de experiencia o deixam correndo por fora para começar esta partida entre os titulares.

Quem também pode ganhar uma oportunidade pelos lados do campo é Pedro Rocha. O atacante conhece bem Rogério Ceni, do tempo que trabalharam juntos no : o jogador foi um dos poucos daquele elenco celeste que não teve problemas com o treinador, e foi bastante utilizado na ocasião.

Além de Gabigol e Pedro, Rogério Ceni não terá à disposição Rodrigo Caio, Diego Ribas, Filipe Luís e Thiago Maia. Ribeiro, que foi titular nos dois jogos da Seleção Brasileira, está em São Paulo com a delegação e será reavaliado horas antes da partida.

O mesmo acontecerá com Maurício Isla, que também viajou a serviço da seleção chilena nos dois jogos da rodada dupla das Eliminatórias para a , mas chegará horas antes do confronto contra o São Paulo, marcado para às 21h30 desta quarta, no horário de Brasília.