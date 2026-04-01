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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem o “vírus da FIFA”… Lesões afetam os jogadores do Al-Nasr antes do jogo contra o Al-Najma

Al-Nassr x Al Najma
Al-Nassr
Al Najma
Campeonato Saudita
M. Simakan
K. Coman
Arábia Saudita
França

O "Al-Ittihad" busca manter a liderança do Campeonato Saudita

A onda de lesões atingiu os jogadores profissionais do Al-Nasr, poucas horas antes do confronto contra o Al-Najma pelo Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Nassr recebe o Al-Najma, na sexta-feira, no estádio Al-Awal Park, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

A 48 horas do jogo, o jornalista saudita Ali Al-Anzi confirmou, através de sua conta oficial no site “X”, que a dupla francesa Mohamed Simakan e Kingsley Coman, estrelas do Al-Nassr, não participaram dos treinos coletivos da equipe.

Al-Anzi explicou que os jogadores estiveram na clínica médica do clube nesta quarta-feira, devido a dores que vêm sentindo nos últimos dias.

Campeonato Saudita
Al Najma crest
Al Najma
ANA
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NEO
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ALA
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ALN

O jornal saudita “Al-Riyadiah” havia confirmado que Simakan sofre de dores no músculo anterior, enquanto Coman sofre de dores no músculo posterior e na coxa, lesões sofridas na terça-feira.

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A dupla passará por exames médicos com raios-X hoje, quarta-feira, para identificar a natureza da lesão e o tempo de afastamento da equipe nos próximos dias.

Isso ocorre apesar de a dupla não ter sido convocada para a seleção francesa durante a pausa internacional “FIFA” neste mês de março.

Koman e Simakan são considerados os principais jogadores do Al-Nassr nesta temporada e tiveram um papel importante na liderança do time na tabela do Campeonato Saudita até o momento, com 67 pontos, três pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado.

Koman disputou 32 partidas pelo Al-Nassr desde o início da temporada atual, nas quais marcou 10 gols e deu 11 assistências, enquanto Simakan disputou 28 partidas, nas quais marcou 4 gols.

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