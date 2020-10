Sem Messi x Ronaldo, restou gol de Dembelé e impedimentos de Morata no primeiro Juventus x Barcelona

Atacante da Juve amargou três gols anulados na partida e viu Messi e Dembelé decidirem para o Barcelona, que assumiu a ponta do grupo G da Champions

O confronto entre Juventus e Barcelona pela Liga dos Campeões poderia ter marcado o reencontro de Cristiano Ronaldo e Messi, mas o português terminou fora do duelo por conta do teste positivo para Covid-19.

O atacante era esperado como reforço para a partida, e se mostrou revoltado com o resultado, chegando a chamar o teste de PCR de “mentiroso” nas redes sociais. Mesmo assintomático, o atacante de 35 anos segue afastado dos campos.

Com a liderança do grupo G da Champions em jogo, os times entraram em campo para um jogo disputado, mas que terminou em vitória do por 2x0. Invicto na competição, o time dirigido por Ronald Koeman já acumula 6 gols de saldo e tem sua classificação bem encaminhada.

Na ausência do astro português, coube novamente a Álvaro Morata assumir o papel de atacante da Juve. O espanhol, recém-chegado do Atlético de Madrid, tem ocupado a posição de camisa 9 nas últimas partidas, e marcou três vezes em suas últimas cinco participações.

Contra o Barcelona, o grande adversário de Morata foi a bandeirinha. O atacante chegou a balançar as redes em três ocasiões, mas viu todos os gols serem anulados. Descontando as tentativas anuladas, a não acertou o alvo sequer uma vez durante toda a partida.

Do lado do Barça, também faltou efetividade no ataque. Mesmo com o domínio da posse de bola e mais de 700 passes trocados, o time chutou a gol só cinco vezes. Quem aproveitou a oportunidade foi Ousmane Dembele, que deu mais um sinal de que vem recuperando a sua forma. O francês foi responsável pelo primeiro gol dos catalães logo aos 14 do primeiro tempo, contando com desvio de Chiesa que encobriu o goleiro Szczesny. Esse já é o segundo gol de Dembelé em duas partidas da atual temporada da Champions, onde jogou por um total de 93 minutos.

Já no fim da partida, pouco depois da expulsão de Demiral após entrada dura, Messi marcou de pênalti para os culés, fechando a importante vitória para os visitantes, que recebem o pela próxima rodada da Liga dos Campeões. Com o empate contra o Ferencváros nesta quarta (28), o time ucraniano tem apenas um ponto conquistado na Champions.

Após a derrota, a Juventus estaciona em segundo lugar do grupo, com três pontos conquistados. Para o confronto da próxima quarta (4), contra o Ferencváros da Hungria, a Velha Senhora espera já contar com Cristiano Ronaldo. Com apenas duas partidas disputadas na temporada, o craque mantém seu alto desempenho, com dois gols marcados.

Essa foi a primeira partida do Barcelona após a renúncia de Josep Maria Bartomeu. O ex-presidente do clube vinha em rota de colisão com Lionel Messi, que chegou a ameaçar deixar o Barça antes de cumprir o seu contrato. Com a saída de Bartomeu, os catalães renovam suas esperanças de manter Messi, que é considerado o maior a vestir a camisa do clube.