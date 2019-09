Sem Messi e Dembélé, Suárez se recupera em primeira vitória fora do Barcelona

Atacante voltou a marcar longe do Camp Nou após cinco meses e culés passam o primeiro jogo sem sofrer gols longe de casa

O soube sair reforçado na complicadíssima visita ao , time mais efetivo da no início de temporada. Os barcelonistas afrontavam seu quinto jogo fora de casa sem uma única vitória e, finalmente, exibiram o nível mínimo desejável para competir no mais alto nível. Pela primeira vez na La Liga, não sofreram gol no mesmo dia em que conquistaram a primeira vitória fora do Camp Nou, apesar de não poderem contar com Leo Messi, o empolgante Ansu Fati e Ousmane Dembélé, que ficou de fora da lista de convocados de última horas devido a desconfortos musculares.

Os culés conseguiram fazer da virtude uma necessidade. Por enquanto, Enesto Valverde ousou com seu meio de campo mais criativo na hora de jogar na casa de um dos times mais sólidos e Ter Stegen permitiu Luis Suárez a voltar a comemorar um gol longe de casa quase cinco meses depois desde a última vez, lhe dando uma assistência para abrir o placar. Foram as duas chaves que permitiram que o Barcelona desse um passo à frente, arrastado pela liderança do uruguaio, acompanhando de um Carlos Pérez ansioso para alimentá-lo e um Antoine Griezmann dedicado a dar fluidez para o jogo, para concluir o melhor que fez todo o time.

🔵🔴 Criticado por muchos, @LuisSuarez9 sigue demostrando que es un delantero letal, con números al alcance de muy pocos pic.twitter.com/DJbrYARjzm — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 28, 2019

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

Tanta sobriedade, não brilho, aumentou mesmo no segundo tempo. A equipe catalã saiu pronta para comer o adversário e só precisou de quatro minutos para ampliar com Junior Firpo. Defensivamente, a equipe também chegou a um nível impecável e no primeiro tempo só concedeu um chute a gol, defendido por Ter Stegen. Pode-se ver ainda Arthur e De Jong ditando o ritmo trocando passes, o que não se via há tempos.

Foi, portanto, uma partida de esperança. Porque é muito complicado de Messi estar disponível para receber a na próxima quarta-feira (2). O time de Antonio Conte será um teste de primeiro nível para a equipe de Valverde, que se já mostraram eficácia como mandantes, agora também podem dizer que são sólidos. Presumivelmente também sem Dembélé e com Griezmann mais organizando o jogo do que marcando gols, a voracidade de Suárez será fundamental para enfrentar Inter e . Com ele em forma, tudo ficará mais fácil, como já visto em Getafe. Embora Messi e Fati tenham que ver nas arquibancadas.