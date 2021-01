Sem medo da “cultura de demissões” do Chelsea, Tuchel mira troféus e elogia Lampard

Recém-chegado, o novo treinador dos Blues tem a missão de recuperar o clube na Premier League

Nos livros e filmes da franquia Harry Potter, uma das profissões mais "perigosas" do mundo dos bruxos é o cargo de "professor de defesa contra as artes das trevas". Devido a uma maldição, todos os que assumem o cargo acabam sendo destituídos antes do fim do ano. Nos últimos anos, algo similar vem acontecendo com os treinadores do Chelsea.

Brincadeiras à parte, os Blues vem tendo dificuldades nos últimos tempos para consolidarem um projeto a longo prazo. Desde o título de 2016-17, conquistado por Antonio Conte, foram quatro treinadores em quatro temporadas, já contando com Tuchel: Conte em 2017-18, Sarri em 2018-19, Lampard em 2019-20, além de ter começado a atual campanha, e o alemão, que recém-assumiu a equipe para terminar a temporada 2020-21.

Neste meio tempo, tivemos vários bons momentos, crises extra-campo, contratações milionárias e períodos onde a base teve destaque. Mas o time não parece encaixar de verdade não importa a metodologia adotada pela diretoria.

O Chelsea até conquistou a FA Cup com Conte e a Liga Europa com Sarri, além de ter feito uma temporada interessante - principalmente contando com a presença de jovens da base - com Lampard. Na hora de dar o próximo passo, após um mercado elogiadíssimo, a equipe caiu de produção e estava na segunda metade da tabela na Premier League

É com essa "missão" que Tuchel assume o comando do time londrino. O recolocar no caminho dos títulos, subir de produção no Campeonato Inglês - que parece aberto, mesmo com o crescimento do Manchester City - e avançar de fase na Liga dos Campeões. E o próprio alemão admitiu a existência dessa "cultura de demissões" no Chelsea, mas garantiu não temê-la.

"Se você assina com o Chelsea, você precisa brigar pelos títulos, competir em todos os torneios que jogar. Eu sei disso. A cultura de demissões existe, mas não me preocupa, nós temos altas ambições." assegurou a torcida, em sua primeira entrevista como técnico do clube. "Eu tenho a ambição de crescer nesse clube. Estou empolgado com o time, com a estrutura, com os nossos primeiros dias. É natural que seja esperado grandes resultados. Eu mesmo cobro isso de mim."

Thomas Tuchel chega ao Chelsea para fazer tudo o que Frank Lampard não conseguiu em sua segunda temporada: unir o elenco e escolher um modelo de jogo que faça as caras contratações renderem o esperado.



Mesmo admitindo a pressão por títulos, Tuchel também aproveitou para elogiar Frank Lampard, que assumidamente não fazia um bom trabalho na atual temporada.

"Eu tenho certeza que foi uma grande decepção para a torcida ver que Frank foi demitido. Eu tenho o máximo respeito por ele. Sou um grande fã de Frank como jogador, ver como ele jogava foi uma grande alegria. Ele mostrava nos 90 minutos o que é o Chelsea: intensidade, devoção, mentalidade vencedora." elogiou o ex-comandante dos Blues. "A admiração só aumentou quando eu recebi uma mensagem pessoal dele para nós nos encontrarmos no futuro. A demissão dele não é minha culpa, eu não mudar essa situação. É uma oportunidade única e eu estou muito feliz, mas não posso criticar Frank."

O Chelsea volta aos gramados diante do Burnley, neste próximo domingo (31), às 9h (de Brasília), no Stamford Bridge.