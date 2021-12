Sem Mbappé e Neymar, Messi vive maior desafio até agora pelo PSG

Não será exatamente como nos velhos tempos, mesmo quando Lionel Messi liderar o ataque do Paris Saint-Germain contra o Lorient nesta quarta-feira (22), pela Ligue 1, no Stade Moustoir, mas o argentino será colocado de volta ao seu papel habitual de estrela do time.

Durante 17 anos, Messi foi praticamente intocável no Barcelona, ​​e ainda mais nos últimos anos. Quando o Barça tinha um problema para resolver, a solução normalmente era ‘tocar a bola para Messi’.

Sua sétima Bola de Ouro oferece ampla evidência de como essa manobra foi bem-sucedida. Desde que se mudou para o PSG neste verão, porém, ele ainda precisa lutar pelos holofotes.

Kylian Mbappé tem sido a figura preferida dos parisienses nesta temporada. Com 15 gols e o mesmo número de assistências, não há dúvida de que a sensação francesa, que comemorou 23 anos nesta segunda, superou de forma abrangente o argentino de 34 anos.

Mbappé, porém, perderá o jogo desta quarta-feira devido a um terceiro carão amarelo. Neymar, o terceiro membro desse trio, ainda está se recuperando de uma lesão. Esta será, pela primeira vez, a equipe do PSG de Lionel Messi.

“Se você olhar para os números de Messi, seus primeiros seis meses são incríveis”, afirmou Leonardo em uma entrevista à Europe 1.

O brasileiro acrescentou: “Se você está duvidando de Messi, é porque não entende nada de futebol."

Apesar da fala de Leonardo, não resta dúvida de que Messi, pelo menos internamente, é uma decepção. Embora tenha marcado cinco gols em cinco jogos da Liga dos Campeões, ele marcou apenas um único gol em 10 jogos na Ligue 1, enquanto sua participação defensiva está sendo questionada.

"O PSG cometeu um erro ao contratar Messi? Acho que sim cada vez mais", disse o ex-astro do PSG, Jerome Rothen, à RMC no mês passado.

“Quando você escolhe Lionel Messi, você espera muitas coisas, incluindo feitos individuais que temos lutado para ver desde o início da temporada. Você espera que ele melhore seus companheiros de equipe."

"Você tem que parar de me dizer que ele ainda está se acomodando. Você não tem tempo!"

"Ele esta atrasando a equipe, o que não corresponde aos jogadores à sua volta. Os chefes do PSG não perceberam que é necessário ter jogadores que vão em sua direção, à sua velocidade, que lhe permitem brilhar."

Messi também pode ter dado cinco assistências, incluindo um brilhante hat-trick deles contra o Saint-Etienne, mas este não é o resultado que o PSG esperava de um dos maiores jogadores de futebol da história.

“Quem disse que ele tem que correr 12 km em todos os jogos?” Leonardo perguntou. “Ele joga da mesma maneira há 20 anos."

“Mas ele é adaptável porque é um gênio e os outros gênios que temos vão se adaptar a ele. Ele passou 20 anos em um clube e nós o contratamos em três dias. Três dias! Foi totalmente inesperado para ele.”

A adaptação de Messi, porém, pode ser acelerada pela chance de se tornar o foco da equipe - uma função que ele desempenhou com tanta habilidade por duas décadas no Barcelona. Mbappé, apesar de sua desvantagem em anos, utilizou desse status ao longo desta temporada, mas agora cabe ao argentino levar pelo menos 90 minutos sozinho.

Este jogo, com uma das piores equipes da Ligue 1, portanto, representa uma tremenda oportunidade para Messi repetir o desempenho, que fez por tanto tempo no Camp Nou.

“É verdade que sem Mbappé, teremos que construir e progredir em campo de uma maneira diferente”, admitiu Pochettino durante sua entrevista pré-jogo.

“Muitas vezes, podemos ir muito rápido. Com Neymar ou Mbappé em campo, é verdade que, às vezes, o primeiro reflexo pode ser tentar ir para trás porque esses jogadores estão à vontade neste domínio. Sem eles, teremos a chance de desenvolver o jogo e respeitar as etapas de construção de um ataque.”

É aqui, então, que entra Messi. O técnico do Lorient, Christophe Pelissier, está perfeitamente ciente do que o argentino pode trazer para este confronto.

“É um sonho para todos”, disse Pelissier. “Quando treinei o Luzenac (um clube do sudoeste da França), fui assistir a muitos jogos em Camp Nou. Foi excepcional ver o Messi jogar. Nunca teríamos acreditado que poderíamos enfrentá-lo."

“É uma oportunidade incrível ter um jogador assim na França. Aconteça o que acontecer, teremos jogado contra ele e é excepcional.”

Na verdade, este pode ser o teste mais importante de Messi desde que se mudou para o PSG. É a chance de mostrar plenamente suas qualidades sem a possibilidade de ser ofuscado.