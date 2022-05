Sem Maracanã, Flamengo planeja clássico contra o Botafogo em Brasília e duelo contra o Altos em Volta Redonda

Com o Maracanã fechado para a platação das sementes de inverno no gramado do estádio, o Flamengo se organizada para mandar os jogos contra Botafogo, pelo Brasileirão, em Brasília, e contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, em Volta Redonda.

Com a sequência de viagens, a diretoria do Flamengo avaliava possibilidades para manter o clássico contra o Botafogo, no dia 8 de maio, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro consultou a CBF sobre a possibilidade de inversão de mando de campo e teve uma resposta positiva.

O Botafogo, no entanto, não concordou e a entidade havia deixado claro que, não tinha problema caso as duas equipes chegassem a um acordo. A ideia era que o Botafogo se tornasse o mandado deste jogo, no Nilton Santos, e que no segundo turno a partida fosse com mando do Flamengo, no Maracanã.

Sem sucesso, o Flamengo colocou duas possibilidades na mesa, Brasília e Volta Redonda. A capital federal saiu na frente, apesar de mais uma viagem de avião, pela questão financeira. Na capital federal, o time carioca sempre consegue boas rendas.

Já a partida diante do Altos, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 11 de maio, a diretoria planeja levar para Volta Redonda. O Maracanã, vale ressaltar, ficará fechado até o dia 16 de maio. Sendo assim, no dia 17 de maio, o Rubro-Negro pode enfrentar o Universidad Católica no estádio.