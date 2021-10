Sem mágoas com o São Paulo, Dani Alves fecha as portas para Corinthians, Palmeiras e Santos

O lateral negou ter guardado ressentimentos após passagem conturbada pelo Tricolor

Algum tempo após a sua saída do São Paulo, Daniel Alves finalmente veio a público para falar do Tricolor. E não parece guardar ressentimentos da equipe.

Questionado por torcedores em sua conta no Instagram, o lateral não só afirmou não ter mágoas do time paulista, mas também declarou publicamente que não pensa em jogar por um de seus rivais.

Ou três times citados foram Palmeiras, Santos e Corinthians, os três rivais locais do São Paulo. Vale lembrar que Dani Alves, após rescindir com a equipe do Morumbi, chegou a ser especulado no Verdão, mas a negociação não parece ter andado.

"Não fiquei chateado. Gostaria que o fim tivesse sido de uma maneira diferente, mas, como bons seres humanos, nem tudo sai como sempre planejamos, mas sempre (ficamos) agradecidos." declarou o lateral, em resposta a uma pergunta de fã em sua conta no Instagram. "Não jogaria em um rival do São Paulo. Respeito todos os clubes e suas histórias, mas sou Tricolor." respondeu em outra.

Tendo acertado a rescisão com o Tricolor após cobrar publicamente valores não-pagos pelo clube (mais especificamente, direitos de imagem), o lateral deixou o Morumbi sob muitas críticas da torcida.

Sem clube no momento, recebeu sondagens e até propostas de clubes como Athletico-PR e Fluminense, mas não fechou contrato e preferiu ficar sem clube até o final da temporada 2021.

Mesmo com a saída conturbada e as muitas críticas, então, Daniel Alves segue tenho carinho pelo São Paulo. O jogador sempre deixou claro ser torcedor do clube, muito antes de chegar ao Morumbi.

Pelo Tricolor, Dani Alves venceu um Campeonato Paulista, em 2021. No total, disputou 95 jogos vestindo a camisa da equipe paulista, com dez gols marcados e 14 assistências.