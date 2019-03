Sem mágoas, Buffon parabeniza Juventus no Instagram por vaga histórica

Goleiro foi expulso em sua última partida com o time Bianconero na competição

Depois da eliminação na com o contra o na última semana, o pior acontecimento para Gianluigi Buffon seria a classificação da sobre o , certo? Nem tanto assim.

O goleiro repostou uma foto publicada pelo zagueiro Giorgio Chiellini no Instagram e parabenizou os antigos companheiros de equipe pelo êxito nas oitavas de final da Champions.

"Meus cumprimentos a todos! Uma jornada que beira o extraordinário e é comovente. Aproveitem isso ao máximo. P.S.: Grande mister Allegri!!", diz a postagem, em tradução livre do italiano.

Buffon chegou perto da conquista do torneio três vezes com a Juve, quando foi vice-campeão nas temporadas de 2002/03, 2014/15 e 2016/17. Na última edição em que participou com a Velha Senhora, foi eliminado nas quartas de final contra o e foi expulso na partida de volta, disputada no Estádio Santiago Bernabéu.